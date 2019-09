Andreas Maxsø og Sigurd Rosted viste lovende takter, da de spillede sammen første gang i sejren over FCN.

Brøndby vandt søndag aften 4-2 på hjemmebane over FC Nordsjælland, men Brøndby-træner Niels Frederiksen havde egentlig hellere set kampen ende 2-0, som Brøndbys føring lød ved pausen.

Holdets nye forsvar - kæden som ofte har været holdets akilleshæl - gav stort set intet væk i første halvleg, men kom på glatis flere gange over for de vævre FCN-spillere efter pausen.

- Vi var i god kontrol i første halvleg, og min fornemmelse var, at det ikke ville blive så vildt, som det plejer at være mod Nordsjælland.

- Men anden halvleg blev vild med mål frem og tilbage, og det var egentlig ikke det, vi ønskede, da vi allerede havde et godt resultat, siger træner Niels Frederiksen.

Han gav debut i midterforsvaret til Andreas Maxsø, der kom til klubben tidligere på ugen. Maxsø fandt ind i et fint samarbejde i forsvarets centrale del med Sigurd Rosted, der blev hentet i slutningen af transfervinduet.

- Det så fint ud. Selv om vi lukkede to mål ind, synes jeg, at de så solide ud og havde et godt defensivt udtryk.

- Deres spil med bolden så også godt ud. Der var ro og sikkerhed. De har ikke spillet så meget sammen endnu, så de bliver kun endnu bedre. Grundlæggende er jeg tilfreds, lyder det fra Frederiksen.

Maxsø var blandt Superligaens største profiler, da han i 2017 forlod FC Nordsjælland. Siden har han været forbi tyrkisk, schweizisk og tysk fodbold.

- Det har været utroligt nemt at falde til i omklædningsrummet, da alle har taget fint imod. Så jeg synes, at jeg er kommet godt ind på holdet, og samarbejdet med Sigurd gik fint, siger Andreas Maxsø.

- Vi var i god kontrol i første halvleg, men vi kom til at give Nordsjælland mere initiativ i anden halvleg. De flyttede bolden godt rundt og straffede os nogle gange, tilføjer han.

Der var også comeback på Brøndby Stadion for den tidligere anfører Johan Larsson, der er tilbage efter sit mislykkede ophold i fransk fodbold.

- Det var fedt at løbe ind på stadion igen. Tilvænningen er ikke så stor denne gang, da Alexander Zornigers (den tidligere træner, red.) stil var mere ekstrem. Nu spiller vi mere normal fodbold, siger Johan Larsson.

Han ser et stort potentiale i holdets forsvar.

- Det er to gode midtstoppere, som løfter holdets niveau yderligere, og jeg håber, at jeg kan være med til at gøre forsvaret endnu bedre, når jeg kommer nærmere topformen.

- Forsvaret ser allerede ud til at fungere godt, det handler om at skabe kontinuitet. Jeg spiller tættest på Maxsø. Han er utrolig med bolden og skaber ro i kæden med sin autoritet, siger den svenske højreback.

Han var flad og lod sig udskifte i slutfasen.

- Jeg manglede den sidste energi. Jeg satser på 90 minutter næste gang, siger han med henvisning til udekampen mod Esbjerg på søndag.

/ritzau/