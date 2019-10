Sejren over FC København har givet Brøndby-truppen et løft, siger cheftræner Niels Frederiksen.

Brøndby var inde i en periode med fire nederlag i fem superligakampe, før holdet for to uger siden slog FC København på hjemmebane.

Det har givet de blå-gule et rygstød i landskampspausen, der fulgte efter arvefjendeopgøret, fortæller Brøndby-træner Niels Frederiksen.

- Det har været en god landsholdspause. Derbysejren gav ikke blot tre point, men også et løft til truppen. Vi har ikke haft så mange af sted på landsholdstjeneste, så det har givet os mulighed for at træne godt.

- Vi har blandt andet arbejdet på, hvordan vi skaber chancer, og hvordan vi defensivt står mere kompakt, så vi bliver sværere at skabe chancer imod.

- Derudover har vi haft lejlighed til at lægge nogle ekstra fysiske pas ind, så vi har nået rigtig meget i denne landsholdspause, siger han til Brøndbys hjemmeside.

Søndag gælder det udekampen mod oprykkerne fra Lyngby, der har åbnet sæsonen med 16 point i de første 12 runder, hvilket rækker til en tiendeplads.

Brøndby selv ligger på syvendepladsen efter AaB's sejr over OB fredag aften, men det kan der laves om på i søndagens opgør.

- Lyngby har gjort det godt indtil videre og spillet nogle flotte kampe - blandt andet på hjemmebane. De er et hold med gode boldspillere, der gerne vil spille offensiv fodbold, og så har de hurtige folk oppe foran, der er gode til at løbe dybt i deres omstillinger.

- Vi vil også spille offensivt, så det bliver en åben kamp, hvor man kan forvente chancer til begge hold. Men vi skal ud og have de tre point, så vi kan bygge videre på vores derbysejr, siger Niels Frederiksen om opgøret mod sin tidligere arbejdsgiver.

Lyngby og Brøndby mødtes senest i februar sidste år, hvor Brøndby vandt 3-1 på udebane. Brøndby har vundet fire af de seneste fem indbyrdes kampe.

Kampen søndag begynder klokken 18.

