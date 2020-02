Ifølge Brøndby-træner Niels Frederiksen har store januar-salg gjort det muligt at bruge egne talenter mere.

Brøndby tog i januar afsked med holdets nok tre største profiler, da både Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar forlod klubben.

Selv om det er et stort tab for truppen, har det ifølge Brøndby-træner Niels Frederiksen åbnet op for, at klubben kan fokusere mere på at bruge egne talenter.

- Ved at sælge nogle af de lidt mere rutinerede kræfter, har vi skabt rum til at bruge vores egne unge spillere, siger Niels Frederiksen efter søndagens 2-0-sejr over OB i forårspremieren.

- Der er blevet gjort plads til vores egne talenter, og nu skal de bevise, at de er dygtige nok til at håndtere det.

I søndagens sejr over OB havde Brøndby blandt andet de to 18-årige midtbanespillere Morten Frendrup og debutant Anis Slimane i startopstillingen.

- Det var et yngre Brøndby-hold end det, vi har set længe. Og et mere dansk hold med seks startende danskere, siger Niels Frederiksen.

Netop debutanten Slimane havde Brøndbys cheftræner masser af rosende ord tilovers for.

- Han leverede varen fint. Han havde en rigtig fin debut.

- Han faldt ikke i niveau, som kampen skred frem, hvilket ellers var tilfældet for mange andre, og det var noget, jeg lagde specielt mærke til.

- Han har vist sig godt frem i vores testkampe, så jeg var ikke i tvivl om, om han skulle starte inde, siger træneren.

Den 18-årige debutant er tilfreds med sin egen præstation, selv om en meget våd bane besværliggjorde tingene.

- Jeg fik vist nogle gode ting og synes, jeg havde en fin debut, selv om det var en svær bane, siger Anis Slimane.

At Brøndby har sagt farvel til tre store profiler, er ikke noget, der bekymrer midtbanespilleren.

- De løftede holdet meget, men jeg synes, at truppen ser fin ud nu. Det er ikke noget, der skræmmer mig.

