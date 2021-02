Brøndby skabte nok chancer til at vinde over FC Midtjylland, mener Niels Frederiksen efter nederlag.

Brøndby befinder sig lidt overraskende i den absolutte topstrid i denne sæsons Superliga.

Men efter at have ligget nummer et i de seneste fire runder fik drømmen om et mesterskab et lille hak, da det søndag blev til et 0-1-nederlag til mesterskabsfavoritten FC Midtjylland.

Dermed kravler midtjyderne forbi Brøndby i toppen med 39 point mod vestegnsklubbens 37.

Nederlaget blev en realitet efter en kamp, hvor Brøndby ellers i lange perioder var det farligste hold på banen. Derfor var træner Niels Frederiksen ekstra ærgerlig efter kampen, som han mener, Brøndby i de fleste tilfælde vil få point i.

- Jeg synes, at vi skabte det antal chancer, der skal til for at vinde herovre (Herning, red.). Tilmed holdt vi FCM nede på det antal chancer, som vi kunne forvente, når vi spiller herovre.

- Så jeg synes godt, vi kunne have fået noget mere med hjem, og ud af ti kampe vil vi også få point i otte, hvis vi spillede den her kamp igen, mener Brøndby-træneren.

Ifølge Frederiksen vandt FCM kampen med den skarphed, som Brøndby manglede i begge ender.

Blandt andet så Brøndbys tyske målmand Marvin Schwäbe ikke for godt ud ved FCM's mål, mens angriber Mikael Uhre og Simon Hedlund hver især brændte et par store chancer.

Derfor er Uhre heller ikke sen til at erkende, at det var de blågules egen skyld, at førstepladsen ikke blev fastholdt.

- Det var 100 procent vores egen skyld, at vi ikke vandt. Vi manglede kynismen. Vi kom frem til det forventede med tre-fire store chancer, og derfor var det ekstra bittert.

- Selvfølgelig giver en god præstation blod på tanden, for hvis vi leverer, som vi gjorde i dag, så skal der også nok vente en masse point, siger den skarpe angriber, der har scoret ni mål og lagt op til seks i sæsonen hidtil.

Han forsvarede efter kampen sin holdkammerat Schwäbe, som af og til er udskældt.

- Jeg har ikke set den igen, og jeg lavede også fejl. Jeg brændte to store chancer, så jeg er heller ikke fritaget for ansvaret på nogen måde, fastslår Uhre.

/ritzau/