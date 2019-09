Ifølge cheftræner Niels Frederiksen sløsede Brøndby for meget, da holdet var foran 1-0 mod Skive.

En gedigen pokaloverraskelse lurede onsdag aften, da Skive først sendte Brøndby ud i forlænget spilletid og efterfølgende kom foran 2-1.

Få minutter efter lykkedes det dog Brøndby at afværge fiaskoen og vinde 3-2. Men så spændende burde det slet ikke have været, mener Brøndby-træner Niels Frederiksen.

- Selvfølgelig skal vi vinde den, og vi skal ikke gøre det, som vi gjorde, da vi kom foran, hvor vi begyndte at sløse lidt med tingene og lukke dem ind i kampen. Indtil det tidspunkt synes jeg egentlig, at vi er i fin kontrol, siger han til klubbens hjemmeside.

Brøndbys Samuel Mraz bragte gæsterne foran kort inde i anden halvleg, mens Mikkel Jespersen udlignede ni minutter før afslutningen på den ordinære spilletid.

I den forlængede spilletid bragte Emil Søgaard Jensen hjemmepublikummet i ekstase, før Andreas Maxsø og Lasse Vigen stoppede festen og sørgede for udesejren.

Matchvinder Vigen, som fik comeback efter en længere skadespause, er ikke tilfreds med indsatsen.

- Det er selvfølgelig ikke godkendt, at vi er ved at tabe kampen, så det er lidt med blandede følelser. Det var meningen, at jeg skulle spille et kvarter, og det blev så 45 minutter, men sådan er det også nogle gange.

- Det ved man med de her pokalkampe de har deres eget liv, men vi skal selvfølgelig ikke lukke dem ind.

- Vi giver dem to mål, som vi aldrig må give. Vi vil gerne frem og score helt vildt, men der skulle vi måske bare lige have slået lidt koldt vand i blodet og sige, der er trods alt en halv time igen, siger Vigen til klubbens hjemmeside.

Med sejren er Brøndby klar til ottendedelsfinalen i landspokalturneringen.

/ritzau/