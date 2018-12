Den tidligere superligatopscorer Emiliano Marcondes var blandt de spillere, der blev nævnt med navn, da Brøndby-træner Alexander Zorniger tidligere i december kritiserede mentaliteten hos danske talenter.

For et år siden skiftede Marcondes til Brentford i den næstbedste engelske fodboldrække, hvor gennembruddet endnu lader vente på sig.

Den 23-årige angriber har siden skiftet været skadet flere gange, og han føler derfor ikke, at kritikken er fair.

»Umiddelbart tænkte jeg jo, hvorfor har han brug for at sige det?«

Alexander Zorniger, cheftræner Brøndby IF, under kampen i Superligaen imellem Brøndby IF og Vendsyssel FF på Brøndby Stadion, søndag den 16. december 2018. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Alexander Zorniger, cheftræner Brøndby IF, under kampen i Superligaen imellem Brøndby IF og Vendsyssel FF på Brøndby Stadion, søndag den 16. december 2018. Foto: Anders Kjærbye

»Egentlig kan folk sige, hvad de vil, men jeg føler bare, at han ved ikke, hvordan vi har det mentalt,« siger Emiliano Marcondes til TV3 Sport.

Ud over Marcondes nævnte Alexander Zorniger i sin kritik også Andreas Maxsø og Marcus Ingvartsen, der også har en fortid i FCN.

Emiliano Marcondes mener ikke, at Brøndby-træneren har sat sig ordentlig ind i de tre spilleres situationer.

»Han siger noget, ud fra hvad han tror. Det, synes jeg, er lidt unfair, når vi har været skadede, og at der kun er gået et år med de fleste af os,« forklarer angriberen.

»Men jeg føler, at det er skudt helt forkert. Jeg føler nemlig, at vores spidskompetencer - os tre - netop er det mentale.«

Emiliano Marcondes var topscorer i Superligaen med 17 mål på en halvsæson, da han sidste vinter forlod FCN for at skifte til Brentford, hvor han endnu ikke er kommet på måltavlen i 16 førsteholdskampe.

/ritzau/