Brøndby har hjemmebanefordel i CL-opgør, men spillerne må ikke blive for overmodige i jagten på avancement.

Brøndbys fodboldkvinder møder torsdag de norske mestre fra Vålerenga i en afgørende kamp om en plads i ottendedelsfinalerne i Champions League.

Duellen skulle være afgjort over to kampe, men grundet coronapandemien afgøres det hele nu i en enkelt kamp.

Her har Brøndby fordel af hjemmebane, men de vante rammer må ikke få spillerne til at blive for overmodige i forsøget på at afgøre kampen tidligt.

- Vi skal passe på med at være helt oppe at køre over, at vi spiller hjemme. Kigger man på de seneste år, har vi været bedre på udebane. Vi har været lidt tynget af presset, når vi har spillet hjemme, siger cheftræner Per Nielsen.

- At holde fast i bolden er vores varemærke, og det skal komme til udtryk, også når vi spiller europæisk. Vi må ikke blive overmodige og utålmodige, siger han.

Uvisheden omkring afviklingen af 1/16-finalerne mod nordmændene har været stor.

Brøndbys kvinder var i december rejst til Norge for at spille den første kamp mellem de to mandskaber, men en positiv test i Brøndby-lejren kombineret med norske karantæneregler betød, at Brøndby måtte rejse hjem igen uden at have været i kamp.

Siden fulgte en tid med usikkerhed, inden Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttede, at det hele skal afgøres over en enkelt kamp, som altså spilles torsdag i Brøndby.

- Vi er kommet dertil, hvor vi bare gerne vil have kampen afviklet. Der har været for mange scenarier i spil, og det har været svært for os, fordi vi ikke har vidst, hvordan det hele skulle forløbe, siger Per Nielsen.

I Brøndby ser man frem til, at kampen endelig bliver til noget, men forberedelserne har ikke været optimale.

- Det har været en anderledes optakt på grund af corona, fordi vi kun har haft fire uger til at forberede os, så det har været lidt svært at finde modstandere til træningskampe. Det er dog det samme for begge klubber, siger Brøndby-træneren.

Fortuna Hjørring har allerede spillet sig videre til ottendedelsfinalerne.

Det har i alt 15 hold, og det 16. og sidste hold findes altså torsdag, når Brøndby og Vålerenga mødes klokken 15.00.

/ritzau/