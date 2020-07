Mikael Uhre får stor ros fra Niels Frederiksen, efter angriberen torsdag scorede tre mål mod FC Nordsjælland.

Han har langt fra været stamspiller i denne sæson, men torsdag aften blev Mikael Uhre den helt store helt for Brøndby.

I 4-0-sejren over FC Nordsjælland scorede den 25-årige frontløber et vaskeægte hattrick, og Brøndby-træner Niels Frederiksen var efter kampen særdeles godt tilfreds med Uhres præstation.

- Det var fantastisk. Han har præsteret godt på det seneste, og de tre mål vidner om en rigtig stærk præstation og en stor effektivitet.

- Det var dejligt at se, for vi har i den grad brug for målscorere på det her hold - ikke mindst fordi vi jo har to af vores angribere i corona-karantæne, siger Niels Frederiksen med henvisning til Simon Hedlund og Samuel Mraz.

Brøndby-angriberne blev i sidste uge testet positive for coronavirus og gik derfor i en uges isolation.

Efter ikke at have haft symptomer på sygdom var Hedlund og Mraz tirsdag tilbage på træningsbanen, men Divisionsforeningens ekspertudvalg besluttede, at de ikke må spille før næste uge.

Den beslutning undrer Niels Frederiksen sig over.

- Det har været en lidt mærkelig proces, men mere vil jeg ikke kommentere på det. Vi følger retningslinjerne og lytter til eksperterne, siger Brøndby-træneren.

Mikael Uhre har været brugt som indskifter i størstedelen af sæsonen, men han har aldrig tvivlet på egne evner.

- Hattricket kommer fra det hårde arbejde, jeg gør i hverdagen. Jeg har hele tiden troet på, at det nok skulle komme.

- Det er forløsende, og det giver mig tro på tingene. Ligesom holdet er inde i en god udvikling, har jeg også været det, så det handler bare om at fortsætte, siger Uhre.

I FC Nordsjælland-lejren var der skuffelse over torsdagens resultat, men det blev kun så grimt på måltavlen, fordi FCN satsede, mener cheftræner Flemming Pedersen.

- Til sidst løb vi ind i Brøndbys kontrakniv, fordi vi jagtede. Vi var tæt på at reducere, og vi spillede faktisk en rigtig flot anden halvleg, men til sidst ser det ikke sådan ud, fordi de fik to lette mål.

- Det er derfor, det endte med at gå helt galt, siger Flemming Pedersen.

Med fire kampe tilbage af 3F Superligaens mesterskabsspil er Brøndby på fjerdepladsen, mens FCN er nummer seks.

/ritzau/