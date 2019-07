Unge Jesper Lindstrøm og Anton Skipper imponerede Niels Frederiksen i søndagens 3-2-sejr mod OB

Brøndbys talentafdeling har de senere år været udsat for hård kritik for ikke at levere gode nok spillere.

Søndag aften forstummede kritikken dog en smule.

Her scorede 19-årige Jesper Lindstrøm nemlig et flot mål i 3-2-sejren mod OB, mens jævnaldrende Anton Skipper spillede en solid kamp i midterforsvaret.

Brøndby-træner Niels Frederiksen er meget tilfreds med indsatsen fra de to.

- Lindstrøm scorede et rigtig fint mål og lavede mange gode ting, og jeg så ikke Anton tabe en eneste duel, siger Niels Frederiksen.

- Lindstrøm bidrog med fart, god teknik og afslutningsfærdigheder. Anton er en rolig fyr. Han stresser ikke og har et fint fremspil.

Begge spillere var i Brøndbys startopstilling mod OB, og det kan meget vel gentage sig i fremtiden.

- Tanken bag startopstillingen var, at det var det stærkeste hold, og vi må sige, at vi ikke tog fejl, siger Niels Frederiksen.

- De præstationer, de to leverer, giver da troen på, at der godt kan komme mere Superliga-fodbold til dem i den kommende periode.

Jesper Lindstrøm bragte Brøndby foran med en fin afslutning i første halvleg, og den unge kantspiller havde svært ved at tro det i momentet.

- Lige da jeg scorede, var jeg helt forvirret og vidste ikke, om målet talte, siger Jesper Lindstrøm.

- Det var surrealistisk at score for en klub som Brøndby, og jeg fik kuldegysninger, da stadionspeakeren råbte mit navn i højttaleren.

Det var Anton Skippers debut for Brøndby, og forsvarsspilleren glæder sig over en succesfuld én af slagsen.

- Jeg er rigtig glad og lettet over, at vi fik en sejr. Jeg har ikke sovet så meget i nat, så det var rart at komme i gang, siger Anton Skipper.

/ritzau/