Martin Retov kunne ikke skjule sin skuffelse. Og han prøvede heller ikke.

»Vi har tabt jo. Jeg er helt knust. Det er jeg sgu. Jeg synes, at vi giver alt. Alle ved, hvordan en straffesparkskonkurrence er til sidst. Jesper Hansen bliver deres helt, og det er sådan, det er,« siger Martin Retov efter pokalfinalen.

Den tabte Brøndby efter en straffesparkskonkurrence, hvor Jesper Hansen reddede to. Med en tabt pokalfinale og udsigten til en mulig femteplads i Superligaen er Martin Retov ikke i tvivl om, hvordan han skal karakterisere Brøndbys sæson.

»Vi var ærlige inden kampen og siger, at hvis vi skulle redde sæsonen, skulle det være i dag. Det får vi ikke gjort. Og derfor peger det kun én vej. Det har været en dårlig sæson,« siger Martin Retov.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Nu venter der to Superliga-kampe mere, inden Brøndby-truppen går på sommerferie. En Brøndby-trup, som endnu ikke ved, hvem der skal være deres chef i næste sæson. Dermed ved Martin Retov heller ikke, om han selv skal stå i spidsen for klubben efter sommerpausen.

»Jeg har haft nogle enkelte samtaler med både Jan (Bech Andersen, red.) og Ebbe (Sand, red.). Men ikke noget specifikt,« siger Martin Retov, som alligevel har en holdning til, hvad klubben bør gøre i den kommende sommerpause.

»For klubben bliver det vigtigt at lave den naturlige udskiftning, som der skal være. Vi skal have nye sultne spillere ind. Vi skal have spillere ind med kvalitet, som kan være med til at løfte Brøndby igen. Nu har vi været i pokalfinalen i tre år i træk, og det er i sig selv rigtig godt.«

»Desværre har vi tabt to af dem, men vi formår at spille os til de afgørende kampe i sådan en turnering. Det viser trods alt, at der er noget kvalitet i holdet, når det gælder. Jeg synes, at der er kvalitet, men det kan lige tilspidses på visse områder,« siger Martin Retov.