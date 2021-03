Niels Frederiksen vil ikke udelukke, at Brøndbys spilkoncept kan række til at gå hele vejen i guldkampen.

Brøndby er tilbage på førstepladsen i Superligaen efter søndagens derbysejr på 2-1 over FC København.

Efterfølgende tabte FC Midtjylland nemlig 0-1 hjemme til AGF, og dermed fører Brøndby rækken an med 41 point foran FCM med 39. AGF og FCK følger efter med henholdsvis 36 og 34.

Brøndby-træner Niels Frederiksen lader sig dog ikke rive med af stillingen.

- Jeg ser os selv som top-3-hold. Vi er ikke favoritter til noget som helst, da vi er oppe imod klubber, der spiller med helt andre muskler rent økonomisk.

- Men kampen mod FCK viste, at vi med rette indstilling og mentalitet og ved at spille klogt kan være med, og det er da ambitionen at vise det i resten af sæsonen, siger Niels Frederiksen.

Hans Brøndby-mandskab er blevet kendt for at stå godt organiseret og så ellers slå kynisk til på hurtige omstillinger, men kan det række til at gå hele vejen?

- Jeg synes ikke, at man skal udelukke noget, men vi tager det stille og roligt. Jeg tror, at alle hold kan lægge noget på deres spil. Det kan vi også. Vi har et relativt ungt hold, og der er ting, vi kan blive dygtigere til.

- Men vi har kvaliteter, der er svære at dæmme op for. Vi har offensive spilere, der er svære at holde, og vi har en fantastisk mentalitet og arbejdsiver på holdet og et godt forsvar, der forsvarer med næb og klør.

Det var også billedet på søndagens kamp, hvor Brøndby slog til på en fejl og scorede til 1-0 og samtidig forsvarede sig godt.

- Vi hængte i i 97 minutter og slog et stærkt FCK-hold med mange gode spillere, der gav os problemer i første halvleg, men jeg synes, at vi var bedst i anden halvleg.

- Omklædningsrummet sydede og kogte efter kampen. Stemningen er endnu stærkere efter sejr over FCK. Det vil jeg unde alle at opleve, lyder det fra træneren.

FCK-træner Jess Thorup har knap så meget at glæde sig over efter søndagens nederlag.

Som resultaterne formede sig, kunne FCK med en sejr have været nummer tre med to point op til FCM på førstepladsen, men i stedet er holdet nu nummer fire med syv point op til duksen Brøndby.

- Vi gik ind til foråret syv point efter to hold, og det så svært ud. Nu kom vi så fra en periode med syv sejre og tre uafgjorte kampe og følte, at vi var rigtig tæt på og kunne tage et nyt skridt i den rigtige retning, så det er et tilbageslag med nul point.

- Det bliver ikke nemmere nu med kun 12 runder tilbage, men vi skal møde de andre tophold en masse gange, så vi kan stadig være med til at afgøre det, siger Jess Thorup.

