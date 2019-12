Niels Frederiksen tager positive ting med fra nederlag mod FC København, når FC Midtjylland venter søndag.

Brøndby befinder sig midt i et svært superligaprogram. I søndags tabte holdet 1-2 til nummer to, FC København, og søndag gæster det suveræne førerhold, FC Midtjylland, Brøndby Stadion.

Brøndby-træner Niels Frederiksen ser ligheder mellem de to bedste hold i rækken.

- På nogle områder kan FC København og FC Midtjylland godt minde om hinanden på den måde, at de begge spiller et relativt fysisk spil og lægger meget vægt på indlægsspillet, og på indlægsspillet er FC Midtjylland stærke, så der skal vi være skarpe.

- Men FCM er et mere dynamisk hold, et hurtigere hold, vurderer Niels Frederiksen på Brøndbys hjemmeside.

Brøndby leverede langt hen ad vejen en stærk indsats mod FCK. I Parken havde udeholdet flest store chancer, men FCK var mest effektiv og scorede til 2-1 ved Viktor Fischer i det 90. minut.

- Mod FC Midtjylland skal vi også have en stærk defensiv. Vi må ikke tillade, at de får for mange chancer mod os, hverken i åbent spil eller på standardsituationer, hvor de er skarpe.

- Og så skal vi se, om vi kan producere lige så mange store chancer, som vi gjorde sidste weekend, lyder det fra cheftræneren.

Han har set sit hold tabe kontakten med førerholdene efter to nederlag i træk, men han tager dog noget positivt med fra kampen i Parken.

- Det er svært at finde de positive ting lige efter kampen og dagen efter. Det er jo resultaterne, der afgør tingene, og det er trods alt dét, der er det vigtigste - at vinde kampene.

- Når det så er sagt, og man kommer hen på mandagen og på anden side af vores analyse og evaluering af kampen, så begynder man at kigge fremad og tage de positive ting med, som der var i kampen mod FC København.

- Vi skabte blandt andet større chancer end dem, og det skal vi selvfølgelig tage med, siger Frederiksen.

Inden søndagens kamp, der begynder klokken 18, har Brøndby 31 point på fjerdepladsen, mens FCM topper med 47. FCK er noteret for 40 point.

