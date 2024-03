Sejren i undertal mod FCM kan give mere end blot tre point, mener Jesper Sørensen og Nicolai Vallys.

Brøndby vandt søndag Superligaens topkamp med 1-0 over FC Midtjylland og overtog førstepladsen.

Men det var mere end en normal sejr på Brøndby Stadion. Den kom i hus mod en direkte konkurrent i toppen og så endda efter 80 minutter i undertal efter den tidlige udvisning til Henrik Heggheim.

Derfor var træner Jesper Sørensen en meget glad mand efter forårspremieren.

- Det giver et kæmpe psykologisk boost at vinde, specielt måden vi vandt på, siger Jesper Sørensen.

Han så blandt andet Patrick Pentz redde et straffespark, og senere fik FCM annulleret et mål efter et langt VAR-tjek.

- Det var jo ikke sådan, at tingene ikke var med os. Vores målmand reddede et straffespark, og vi havde afgørende situationer, der gik vores vej. Det skal der nogen gange til. Selvfølgelig skal der det, når man spiller så lang tid i undertal.

- Det er selvfølgelig et kæmpe boost. Det kunne have set meget anderledes ud, og vi kunne have fået en dårlig oplevelse. Men spillerne adopterede situationen godt, lyder det fra træneren.

Topscorer Nicolai Vallys var imponeret over sit eget hold.

- Da de fik straffe, og vi fik en mand smidt ud, tænkte jeg "satans". Når det sker efter 17 minutter, så tænker man, at det bliver lidt tungt.

- Men vi fik vist, at vi er et rigtigt stærkt hold, der står sammen og kæmper for hinanden. Det var en rigtig god holdindsats, siger Vallys.

Han mener, at Brøndby havde godt styr på FCM trods undertallet.

- Jeg var tryg derinde og følte ikke, at de var ved at score, selv om de selvfølgelig havde nogle chancer. Men det havde vi også i den anden ende.

Med sejren fører Brøndby ligaen med et point ned til FC København og FCM, og Vallys mener, at Brøndby skal tages seriøst i guldkampen.

- Selvfølgelig mener vi det alvorligt. Lige nu føles det ekstra godt. Vi kravlede forbi FCM og slog dem med en mand i undertal. Det giver rigtig meget.

- Folk vil nok se det som et statement, men vi har en kamp igen på søndag, som vi også skal vinde.

Brøndby skal næste søndag til OB for at forsvare førstepladsen.

/ritzau/