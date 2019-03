Martin Retov slår fast, at Brøndby prioriterer pokalturneringen højt og vil gøre alt for at genvinde titlen

Brøndby har den kommende torsdag muligheden for at spille sig i holdets tredje pokalfinale i træk, når AaB kommer på besøg i semifinalen.

For to år siden blev det til et finalenederlag til FC København, mens de blågule sidste år slog Silkeborg 3-1 og sikrede den første titel i ti år.

Brøndby-træner Martin Retov drømmer derfor om den tredje finale i streg, og han ser gode muligheder mod AaB.

- Vi har muligheden for at komme i den tredje pokalfinale i træk, hvilket vil være helt forrygende.

- Jeg synes, vi har gode chancer mod AaB, og det bliver nok en kamp med en masse chancer i begge ender, ligesom det var mod OB, siger Martin Retov.

I Superligaen ligger Brøndby på fjerdepladsen og jagter OB, der ligger til bronzemedaljer i øjeblikket efter 2-2 i fredagens møde mellem klubberne på Brøndby Stadion.

Pokalturneringen bliver dog ikke nedprioriteret, fastslår Martin Retov, og han glæder sig over en lang forberedelsestid til torsdagens semifinale.

- Vi prioriterer ikke det ene over det andet. Heldigvis har vi seks dage til at gøre os klar til semifinalen mod AaB, og den kamp prioriterer vi vanvittigt højt, siger Brøndby-træneren.

I den anden semifinale tørner OB sammen med FC Midtjylland, og OB-profilen Bashkim Kadrii håber at skulle til pokalfinale i Telia Parken 17. maj.

- Vi går benhårdt efter at slå FC Midtjylland, men vi er selvfølgelig godt klar over, at det bliver utroligt svært, siger Bashkim Kadrii.

OB er for første gang i otte år med i top-6 i Superligaen, og der blæser meget positive vinde over Ådalen for tiden.

- Det har betydet ekstremt meget, at vi endelig er kommet med i top-6 i Superligaen, og det har løftet hele klubben.

- Der er flere mennesker til træning, flere til kampene og bare generelt et meget større hype i hele byen, siger Bashkim Kadrii.

Mens Brøndby er forsvarende pokalvindere, vandt OB senest pokalturneringen i 2007.

/ritzau/