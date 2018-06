Brøndby-topscorer Teemu Pukki fortsætter karrieren i engelske Norwich, meddeler den engelske klub på sin hjemmeside. Den finske angriber får en tre-årig kontrakt med klubben, som spiller i den næstbedste række i England.

Den 28-årige Pukki har spillet for Brøndby de seneste fire sæsoner, men havde kontraktudløb denne sommer og kan altså skifte på en fri transfer. Pukki har spillet 130 kampe i Superligaen for Brøndby, hvori det er blevet til 55 fuldtræffere.

Det har siden slutningen af sidste sæson stået klart, at topscoreren ikke ville forlænge kontrakten med de danske sølvvindere, som han har været topscorer for i fire sæsoner på stribe.

Pukki har tidligere spillet i blandt andet skotske Celtic og tyske Schalke 04. På landsholdet har Pukki fået 64 kampe, hvor det er blevet til 12 mål.

Introducing our third signing of the summer...



Han har i flere omgange været rygtet til græsk fodbold, men nu bliver det i stedet et ophold i Norwich, der spiller i den næstbedste række.

»Jeg er meget tilfreds med dette køb. Vi har en følelse af, at Teemu passer godt til vores idéer, da han er en teknisk spiller med gode bevægelser,« siger træner Daniel Farke til Norwichs hjemmeside.

»Vi har kigget efter en spiller med gode dybdeløb. Han har også stor fart, hvilket er vigtigt. Lige meget hvor han har spillet, har han været i stand til at score og lægge op til mål,« fortsætter træneren.