Anis Ben Slimanes indhop og afgørende mål mod Sønderjyske begejstrer spilleren selv og Brøndbys cheftræner.

Trods et godt overtag så Brøndby længe ud til at snuble hjemme mod Sønderjyske, men det lavede 19-årige Anis Ben Slimane om på.

Midtbanetalentet blev indskiftet et lille kvarter før tid, og kort efter scorede han det afgørende mål, der sikrede Brøndby en 2-1-sejr og en foreløbig førsteplads i Superligaen.

Slimane brød igennem til Brøndbys førstehold i starten af året, men har i denne sæson måtte affinde sig med en rolle som indskifter. Derfor betød det ekstra meget at komme ind og blive afgørende, fortæller han.

- Jeg har været igennem en svær periode, men jeg har arbejdet stenhårdt. At kunne komme ind og score et mål, få de tre point og ligge på førstepladsen kunne ikke være meget bedre.

- Jeg har anerkendt, at lige nu er jeg ikke god nok til at skulle starte inde, og så har jeg bare arbejdet stenhårdt. Jeg har forbedret mig og holdt hovedet højt.

- Jeg har trods alt også nogle holdkammerater, der har gjort det pissegodt, og som jeg selvfølgelig skal være der for, siger Slimane.

Brøndby-træner Niels Frederiksen er meget tilfreds med, at netop Slimane kom ind og stjal overskrifterne efter en svær periode.

- Jeg havde en ønskeliste, inden vi gik ind til de sidste tre kampe, og på den stod der, at Anis kunne komme ind og få en succesoplevelse, for det havde han behov for. Han er en rigtig dygtig spiller, der har haft lidt af en nedtur, hvor tingene ikke rigtig er lykkedes for ham.

- Han er blevet ved med at træne godt på træningsbanen, men det ville være så rart, hvis han lige kunne få en positiv oplevelse, inden vi går på ferie, og det fik han i denne kamp. Han lavede et fint indhop og scorede et godt mål, konstaterer Niels Frederiksen.

Unge spillere som Anis Ben Slimane har det ikke ligefrem væltet med på Brøndbys hold i de seneste år, men i 2020 er der i høj grad blevet satset mere på egenudviklede talenter på den københavnske vestegn.

Spørger man Sønderjyske-træner Glen Riddersholm, har Brøndby en god blanding og trupsammensætning.

- En kombination af nogle erfarne spillere, der har været i klubben i lang tid, og så en masse unge, egenproducerede spillere. Det giver en sammenhængskraft, så der er en masse hjerte, intensitet og kvalitet.

- Det gør selvfølgelig, at Brøndby er dygtige til at præstere, og det bliver selvforstærkende, fordi de erfarne tager et stort slæb, og de unge får gode muligheder for at udfolde sig.

- Det er et godt miks, som mange andre superligaklubber tidligere har skabt succes med, pointerer Riddersholm.

Mens Brøndby lige nu topper Superligaen med 24 point for 12 kampe, er Sønderjyske på fjerdepladsen med 21 af slagsen.

