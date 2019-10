Brøndbys fodboldkvinder var tæt på at gå videre i Champions League, men tabte i straffesparkskonkurrence.

Tre missede straffespark blev for mange afbrændere til at gå videre i Champions League for Brøndbys fodboldkvinder, som var tæt på et vildt comeback ude mod Glasgow City.

Brøndby, som havde tabt den første kamp på hjemmebane med 0-2 mod skotterne, vandt torsdag den ordinære spilletid 2-0, så det sammenlagt stod 2-2.

Men Brøndby tabte 1-3 i straffesparkskonkurrencen til Glasgow City og missede dermed pladsen i kvartfinalen.

Glasgow City blev allerede rystet efter seks minutters spil, da Brøndby kom foran 1-0 ved Nanna Christiansen.

Kort før pausen fordoblede Brøndbys Frederikke Lindhardt føringen, så det stod helt lige i det samlede regnskab.

Der blev ikke scoret flere mål i første halvleg, og heller ikke i anden halvleg blafrede netmaskerne.

Så skulle kampen ud i forlænget spilletid, men igen var det 30 målløse minutter i Glasgow.

Dermed skulle holdene afgøre det hele fra pletten, og her så det godt ud, da Nanna Christiansen udnyttede sit forsøg, og Glasgow-spilleren Kirsty Howat fik reddet sit forsøg.

Men efterfølgende brændte Brøndby tre straffespark i træk. Hverken Julie Tavlo-Petersson, Freja Abilda eller Louise Kristiansen formåede at score.

Og selv om skotterne brændte et enkelt forsøg mere, så kunne hjemmeholdets Jo Love afgøre det hele, og det gjorde skotten.

Dermed er der ikke flere danske hold med i turneringen, da Fortuna Hjørring onsdag røg ud med et sammenlagt 0-11-nederlag.

Der er dog stadig danskerne med i turneringen.

Tidligere torsdag gik Paris Saint-Germain og Arsenal videre til kvartfinalerne i Champions League.

Nadia Nadim blev skiftet ind efter 83 minutter for PSG, som vandt 3-1 hjemme over Breidablik. Samlet vandt pariserne 7-1.

Katrine Veje spillede hele kampen for Arsenal, som vandt med hele 8-0 hjemme over Slavia Prag. Samlet vandt englænderne med 13-2 over tjekkerne.

Pernille Harder og Wolfsburg gik onsdag videre til kvartfinalerne med en samlet 7-0-sejr over hollandske Twente.

/ritzau/