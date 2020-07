Meget tilfredse ... men ØV!

Under normale omstændigheder ville det unge Brøndby-fejl have været tilfredse med at sætte sig ind i spillerbussen med et point med sig hjem fra Parken.

Men det var alligevel med en bitter eftersmag, at Brøndby-holdet så tilbage på søndagens 0-0'er mod arvefjenderne fra FC København.

For dommer Jakob Kehlet fratog fejlagtigt et sidste-minuts-mål fra indskiftede Anis Ben Slimane.

Brøndbys Kevin Mensah og FCKs Pep Biel under superligakamp mellem FCK- Brøndby IF i Telia Parken søndag den 12 juli 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Kevin Mensah og FCKs Pep Biel under superligakamp mellem FCK- Brøndby IF i Telia Parken søndag den 12 juli 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig er det ærgerligt lige nu. Vi var ikke tilfredse, for der var ikke offside,« lød det efterfølgende fra cheftræner Niels Frederiksen – der dog var i det tilgivende hjørne.

»Men dommere er også mennesker, og i sidste weekend fik vi et mål, hvor der var offside.«

Brøndby-darlingen Jesper 'Jobbe' Lindstrøm bandede også den forkerte dom langt væk.

»Jeg hører, at der ikke er offside. Og hvis han endelig skal dømme den, så skal han dømme frisparket eller straffesparket, der bliver begået lige inden. Det er selvfølgelig ærgerligt at gå herfra med en 0-0, når vi var så tæt på til sidst.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Men ellers var de tilfredse, Brøndbyerne. For det var de gule – der stillede med masser af ungt blod – som dominerede kampen i Parken. Og hjemmepublikummet endte også med at sende en pibekoncert ned mod deres egne.

»Jeg synes, vi spiller med en positiv arrogance. Der var mange ting, der så godt ud, men jeg er stadig ærgelig over, at vi ikke får sat den sidste kvalitet i det, så vi kan vinde,« lød det fra Niels Frederiksen

»Kæmpe ros til den måde, drengene præsterer på – de gør det sgu godt lige i øjeblikket.«

Han vurderede dog, at det trods alt bliver svært at nå at indfange AGF i bronzekampen.

»Hvad står der i deres kamp? 1-0 til AGF? Ja, så vurderer jeg det som besværligt.«

»Det ser sort ud,« lød det fra Jesper Lindstrøm

»Men vi håber på, at AGF snubler til sidst. Vi har store ambitioner, og vi tror da på det. Men sker det ikke, så sker det ikke.«