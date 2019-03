Superligaklubben Brøndby IF vil frem mod 2022 øge budgettet til det sportslige setup med 50 procent, skriver klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Her fremgår det også, at Brøndby i 2018 havde et overskud på 10,4 millioner kroner.

»Kommercielt er det lykkedes at skabe en større fremgang i de kommercielle indtægter end det var forventet ved fastlæggelsen af Strategi 6.4, hvilket har givet mulighed for at foretage flere og større investeringer end forventet ved fastlæggelse af Strategi 6.4.,« skriver klubben.

Ifølge klubbens Strategi 6.4 skulle Brøndby i 2019 opnå økonomisk balance, og dermed er man et år forud i forhold til planen. Det får klubben til at opdatere strategien.

Frem mod 2022 vil klubben hæve budgettet til det sportslige setup - herunder også ungdomsafdelingen Masterclass - med hele 50 procent i forhold til det tidligere budget.

Den forbedrede økonomi i klubben samt en varslet aktieemission senere i 2019 til 100 millioner kroner skal danne grundlaget for det øgede budget.

Derudover forventer man ifølge regnskabet at tjene 44 millioner kroner på spillersalg til sommer.

Opdateres

/ritzau/