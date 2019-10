Brøndbys stjerneangriber blev udskiftet efter 70 minutter i Brøndbys pokalexit til Sønderjyske. Bemærkelsværdigt, for han har karantæne i weekendens superliga-runde - så det var ikke en 'spare-udskiftning'

»Wilczek havde lidt med hoften, så han bad om at komme ud.«

Det sagde Niels Frederiksen efter opgøret på Brøndby Stadion, inden han fortsatte:

»Han havde allerede lidt problmer inden kampen, men vi håbede, det ville gå væk i pausen.«

Brøndby havde samtlige profiler med fra start i opgøret, som Brøndby tabte med 0-1 til Sønderjyske, og Niels Frederiksen ærgrer sig også over nederlaget, da de gik efter pokalturneringen:

»Vi gik benhårdt efter pokalturneringen. I dag røg vi ud, og det er vi rigtig ærgerlig over. Men vi var ikke dygtige nok i dag til at gå videre. Vi har ikke den sidste kvalitet og skarphed. Det er skuffende.«

Efter kampen blev Brøndby-spillerne buhet ud, og det var hårdt, udtrykker unge Morten Frendrup, der fik muligheden fra start i dag:

»Det er selvfølgelig ikke sjovt, og det er det heller ikke for nogle af de andre. Det gør ondt lige nu,« sagde Frendrup.

Han var ellers fint tilfreds med sin præstation, og med Josep Radosevic skadet, kan det blive til endnu mere for den unge Frendrup:

»Jeg synes, min præstation var okay. Jeg kan stadig bygge på mange steder blandt andet på fysikken. Det er mulighed for mig, at Radosevic er skadet, men jeg synes også, det er ærgerligt for Josep (Radosevic red.) er god til at lære fra sig.«

Både Frendrup og Frederiksen mente i øvrigt, at Brøndby var i kontrol i kampen, men at det i sidste ende handler om at score mål, og det formåede de ikke i dag.

Brøndby skal nu forsøge at rejse sig i weekenden, når de møder Silkeborg.