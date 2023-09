Skuffelse!

Brøndby-stjernen Nicolai Vallys sluttede søndagens interviewseance af med i frustration at hamre sin hånd ind i en glasvæg, så det rungede i samtlige korridorer under Brøndby Stadion.

Den nykårede landsholdsspiller var dybt frustreret over det sene 2-3-nederlag hjemme mod rivalernefra FC København, der vendte opgøret med to sene scoringer.

Og derfor var han heller ikke særligt snakkesalig, da der skulle evalueres på det ellers medrivende opgør.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det gider jeg ikke kommentere på,« lød det blandt andet, da snakken faldt på FCK's Roony Bardghjis målfejring foran Brøndby-fansene.

Og da der blev spurgt til stemningen i omklædningsrummet, svarede han kort og præcist:

»Jeg tror, at I kan se det på mig.«

Han havde også svært ved at forklare, hvordan det kunne lykkedes Brøndby at smide alle pointene over i FC Københavns kurv – trods en 2-1-føring 10 minutter før tid.

»Jeg synes, det er det samme spørgsmål, jeg får hele tiden. Jeg ved ikke, hvad der sker til sidst. Jeg ved det ikke for at være ærlig.«

»Jeg tror ikke, at man skal forvente at dominere de her kampe i 90 minutter,« lød det fra Vallys, inden det var tid til at give den glasvæg en syngende lussing.