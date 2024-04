»Det var lort!«

Brøndby-målmanden Patrick Pentz siger altid sin mening, og holdningen var klar efter mandagens 1-1-remis mod det, der skulle have været mesterskabsspillets tynde øl, Silkeborg IF - læs B.T.s dom over opgøret her.

For det var under al kritik, at Brøndby smed en 1-0-føring på hjemmebane, når man kæmper for mesterskabet, mener den østrigske lejekeeper.

»Det er ikke resultatet, der er irriterende. Det var vores indsats, der er irriterende. Det var bare ringe. Vores fans kom, og de gjorde det godt under de omstændigheder, de havde.«

Superligakampen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF på Brøndby Stadion mandag den 8. april 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Superligakampen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF på Brøndby Stadion mandag den 8. april 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi spillede ikke godt. Vi havde aktioner, der var lort. Vi var ikke rigtig skarpe i vores pasninger, og det er fortjent, vi ikke vandt,« siger østrigeren og har svært ved at forklare, hvorfor Brøndby leverede langt fra det niveau, man har set fra holdet i den seneste tid.

»Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål,« siger han og tilføjer:

»Det bliver selvfølgelig i omklædningsrummet, hvad vi har talt om, men vi må alle spørge os selv og se indad og analysere, hvordan vi gør det.«

»Men hvis man er foran 1-0 hjemme og kæmper for tre point, så skal man tage dem.«

Pentz blev passeret af et saksesparksmål af Oliver Sonne - og den situation går Pentz på.

»Vi skulle have været mere aggressive og særligt defensivt. Vi skulle have forsvaret med vores liv og lagt alt ind for at forsvare. Da de scorede, der gav vi ikke vores alt.«

Brøndby-træner Jesper Sørensen var heller ikke imponeret over, hvad hans mandskab leverede på Brøndby Stadion.

Brøndbys Cheftræner Jesper Sørensen under superligakampen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF på Brøndby Stadion mandag den 8. april 2024. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2024) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndbys Cheftræner Jesper Sørensen under superligakampen mellem Brøndby IF og Silkeborg IF på Brøndby Stadion mandag den 8. april 2024. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2024) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi havde helt klart håbet på mere. En bedre præstation og et bedre resultat. Efter 1-0-scoringen havde vi et pænt tryk, men fik ikke gjort det færdigt. Og det var sådan, det skulle være i dag.«

»Jeg er virkelig irriteret over deres mål. Vi var i balance, og de spillede selvfølgelig også flot til, og den endte så med at gå ind på et saksespark efter en afretning.«

»Det er ærgerligt, men til gengæld kunne de have scoret på andre situationer og have været foran 1-0,« siger Sørensen, der er bekymret over, at stjernespilleren Daniel Wass vred sig i smerter og måtte udskiftes:

»Han var formentlig også i slemme smerter, som han så ud. Men det er altid bekymrende, når spillere er skadet. Vi vil helst have, at de er klar,« sagde han uden at kunne give en status på, om Wass er slemt tilredt.

Brøndbys ene point sendte holdet fra vestegnen tilbage på førstepladsen i Superligaen, men holdet er nu blot á point med FC Midtjylland.

FC København er seks point efter på tredjepladsen.