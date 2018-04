Brøndby-spillerne er midt i et travlt og presset kampprogram - men de vil helle træne endnu mere end holde fri.

Det fortæller træner Alexander Zorniger til klubbens hjemmeside.

»Spillerne havde fri i tirsdags, men selv om de havde fri, og i og for sig kunne gøre hvad de ville, så var der mange af spillerne, der brugte fridagen på at tage ud på stadion, hvor de selvtrænede og restituerede med vores dygtige stab,« Alexander Zorniger:

»Spillerne tager virkelig et enormt ansvar på deres egne skuldre, for de ønsker alle at være topklar til de sidste afgørende kampe i sæsonen.«

Inden for den seneste halvanden uge har Brøndby spillet tre topkampe - derby mod FC København, mod Superligaens nummer to (FC Midtjylland) og mod nummer tre (FC Nordsjælland) - og torsdag venter endnu et brag, når FCM atter er modstanderen. Denne gang i pokalturneringens semifinale. Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra klubbernes seneste møde i Superligaen

Trods det hård program melder Alexander Zorniger sine spillere helt klar. Ikke mindst fordi Brøndby har vundet det hele.

»Vi spillede tre vigtige kampe i sidste uge, og selv om det i sig selv selvfølgelig stiller krav til fysikken, så giver sejre altid et mentalt løft. Og nu har vi haft godt og vel fire dage fra kampen i Farum til kampen i aften, så vi glæder os og er klar,« siger Alexander Zorniger.

Den tyske træner tror, at torsdagens semifinale bliver tæt.

»Hvis man ser bort fra den første kamp i sæsonen mod FC Midtjylland, hvor vi slår dem 4-0, så har vores kampe mod dem været meget tætte. For hver gang vi har slået dem, har FC Midtjylland jagtet sejren over os endnu mere, og jeg forventer derfor en meget intens kamp i aften,« siger Brøndby-træneren:

»Hver kamp har sit eget liv. Med hold på det her niveau, så er det altid dagsformen, der afgør, hvem der løber med sejren, og det gælder også i aften.«

Guldduel Sådan ser møderne mellem guldduellanterne ud i denne sæson: Brøndby-FC Midtjylland 4-0 (16. juli 2017, grundspil)

(16. juli 2017, grundspil) FC Midtjylland-Brøndby 0-1 (1. marts 2018, grundspil)

(1. marts 2018, grundspil) FC Midtjylland-Brøndby 2-3 (19. april 2018, slutspil)

(19. april 2018, slutspil) Brøndby-FC Midtjylland ?-? (26. april 2018, pokalsemifinale)

(26. april 2018, pokalsemifinale) Brøndby-FC Midtjylland ?-? (14. maj, slutspil)

