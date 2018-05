Brøndbys Kasper Fisker og Christian Nørgaard har 2-2-kampen i Horsens som den afgørende kamp i tabt DM-guld.

Brøndby. 2-2-kampen ude mod AC Horsens i fredags er den oplevelse, Brøndbys spillere har i frisk erindring, når de skal evaluere denne sæson.

En sæson hvor DM-guldet havnede hos FC Midtjylland, og Brøndby måtte nøjes med sølv.

Mandagens 1-1-kamp hjemme mod AaB fyldte ikke så meget hos Brøndbys midtbanespiller Christian Nørgaard.

- Det er så hårdt, at jeg har lyst til bare at græde. Vi er så kede af det. Vi ville så gerne have vundet det mesterskab. Vi føler, vi smed det væk.

- Når man er foran med fem point med fire spillerunder tilbage og har stået med guldet i hånden, så føler man, at man har smidt det hele væk, siger Christian Nørgaard.

Han bliver ved med at vende tilbage til kampen mod Horsens, hvor Brøndby var foran 2-0 indtil det 89. minut, hvor hjemmeholdet reducerede til 1-2 på et frispark.

Men målet i dommerens sjette tillægsminut var værst og sendte matchbolden over til FCM.

- Forestil dig, at jeg giver dig den største mavepuster lige nu. Det var sådan, det føltes i Horsens, da jeg så den rulle ind over stregen. Det gør ondt bare at tænke på det.

- Det føltes som om, at det gik så langsomt, at det gik i slowmotion, forklarer Christian Nørgaard.

Han har gennemtænkt de sidste kostbare minutter mod Horsens igen og igen, hvor den teknisk og boldstærke spiller også selv begik en fejl ved at smide bolden væk.

- Jeg kunne have ladet være med at give et indkast i det 95. minut. Og der var en, der kunne have vundet sin hovedstødsduel, og der var en, der kunne have sparket langt.

- Det er derfor, vi ikke spiller tennis eller golf. Vi er et hold, og vi står sammen.

- Det er mange rigtige beslutninger, der skal tages, før alt går op i en højere enhed. Sådan er fodbold. Det er også derfor, vi alle sammen elsker det, forklarer Christian Nørgaard.

Holdkammeraten Kasper Fisker lå og græd lørdag morgen efter Horsens-kampen, da han fik sin toårige datter i telefonen.

- Jeg ringede hjem og snakkede med min datter lørdag morgen, og der brød jeg bare helt sammen.

- Hun er et par år og anede ikke, hvad der foregik og var sket. Men jeg blev bare virkelig påvirket, siger Kasper Fisker.

Han kalder Horsens-oplevelsen ubeskrivelig på den grimme måde.

- Det er den værste følelse, jeg har haft. Lørdag morgen lå jeg og græd på et hotelværelse nede i Horsens, da det hele lige pludselig gik op for mig. Det var bare hårdt.

- Der var en tung stemning, og vi var skuffede og rørt over det. Man har virkelig kunnet mærke, hvor meget fansene har hungret efter det guld, og det har vi også selv.

- Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at vinde DM. Det har været en drøm, siden jeg var en lille dreng, siger han.

Af samme årsag var mandagens kamp mod AaB hård at komme igennem.

- Kampen var præget af mental træthed efter skuffelsen. Det må vi være ærlige og erkende. Man føler måske, at det hele går imod en.

- Det var hårdt at spille, selv om vi i første halvleg kom ud med det, vi plejer, siger Kasper Fisker.

Den tidligere Randers-spiller har dog en påmindelse til alle i Brøndby.

- Det kan godt være, at vi gerne vil glemme denne følelse. Men den er sindssyg vigtig at huske, hvis vi står i nogle afgørende kampe næste år.

- Jeg siger ikke, at vi så skal løbe den sidste meter, for det gjorde vi jo. Men følelsen skal vi have med hele vejen.

- Hver eneste dag på træningsbanen skal vi arbejde benhamrende hårdt, og så må vi være bedre næste år, siger Kasper Fisker.

/ritzau/