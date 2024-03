Trods et tidligt rødt kort og straffespark imod vandt Brøndby mod FC Midtjylland og overtager førstepladsen.

Brøndby er nyt hold på førstepladsen i Superligaen. Med en hjemmesejr på 1-0 over FC Midtjylland overtager de blå-gule duksepladsen fra netop midtjyderne.

Det skete efter en dramatisk topkamp, hvor Brøndby spillede i undertal i 80 minutter efter en udvisning.

FCM brændte ovenikøbet et straffespark og flere andre store chancer og dumper ned som nummer tre med 36 point. Ligesom FC København på andenpladsen. Brøndby fører an med 37.

Kampens helt store spiller var Brøndby-målmanden Patrick Pentz, der udover at redde et straffespark havde en lang række store redninger.

Kampens præmisser blev ændret allerede efter 16 minutter. Brøndby havde ellers siddet på kampen og haft en kæmpe chance til Yuito Suzuki, da FCM slog kontra med en friløber fra midten til norske Ola Brynhildsen.

Brøndbys Henrik Heggheim, der vikarierede grundet skader i forsvaret, forsøgte at nå tilbage, men løb klodset sin landsmand ned. Rødt kort og straffespark til midtjyderne.

Netop hjemvendt fra Asian Cup sparkede sydkoreaneren Cho Gue-Sung. Han var sikker i disciplinen i efterårssæsonen, men denne gang blev hans forsøg reddet helt nede ved stolpen af Patrick Pentz.

Nede med en mand kæmpede Brøndby videre, men holdet gjorde det ikke nemmere for sig selv ved at begå den ene sløsede opspilsfejl efter den anden.

Gang på gang gav det FCM kontraer i overtal, og det var et mysterie, at udeholdet ikke udnyttede det til at lukke kampen. Pentz holdt Brøndby inde i kampen i første halvleg.

Og i stedet kom Brøndby i front i tillægstiden. Efter endnu en afbrænder af Suzuki endte bolden hos Ohi Omoijuanfo, der scorede fra klos hold.

Kort efter pausen var det endda tæt på 2-0. Nicolai Vallys fandt Suzuki med en sublim aflevering i dybden, men da japaneren skulle til at afslutte på sin friløber, stjal Daniel Wass chancen. Han brændte og stod i øvrigt offside.

Men ellers var det FCM, der efterhånden dominerede og pressede Brøndby langt tilbage. Midtvejs i anden halvleg fandt Adam Gabriel vej til målhjørnet, men efter et længere check fandt VAR-vognen en marginal offside i opspillet.

Ti minutter før tid stod overliggeren så i vejen for FCM, da Aral Simsir forsøgte sig fra kanten af feltet.

Nærmere kom udeholdet ikke, og så kunne Brøndby juble over en bemærkelsesværdig sejr i forårspremieren.

/ritzau/