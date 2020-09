Mikael Uhre blev matchvinder for Brøndby mod FCK, i et opgør hvor Kamil Wilczek også scorede.

Det lignede uafgjort mellem FC København og Brøndby for tredje gang i træk i Superligaen, men i sidste minut tog Brøndby sejren på 2-1 søndag eftermiddag.

Angriberen Mikael Uhre slog til og sikrede gæsterne de tre point, efter at hvert hold havde scoret en gang i første halvleg.

Den ene af dem stod den tidligere Brøndby-angriber Kamil Wilczek for, da han bragte FCK foran, men en flot scoring af Jesper Lindstrøm udlignede føringen før pausen.

Resultatet betyder, at Brøndby har maksimumpoint efter to kampe, mens FCK endnu ikke er på tavlen.

FC Københavns Kamil Wilczek jubler efter scoring til 1-0 under Superligakampen i Parken mellem FC København og Brøndby IF, søndag den 20. september 2020. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2020) Foto: Claus Bech Vis mere FC Københavns Kamil Wilczek jubler efter scoring til 1-0 under Superligakampen i Parken mellem FC København og Brøndby IF, søndag den 20. september 2020. (Foto: Claus Bech/Scanpix 2020) Foto: Claus Bech

Søndagens opgør blev spillet med tilstedeværelse af 500 personer i Parken. Og så tæller man endda spillere, dommere og trænere med.

På grund af coronarestriktioner er Superligaens tilskuerordning sat midlertidigt ud af kraft, og det betyder langt færre fans på lægterne i den kommende tid.

Det tog ikke umiddelbart noget fra derbyintensiteten på grønsværen i Parken. Holdene kæmpede om initiativet i en tæt start, før Wilczek slog til.

Polakken fik efter 12 minutter et perfekt indlæg fra højrebacken Karlo Bartolec og bragte FCK i front med panden.

FC København møder Brøndby IF i Superligaen i en kamp spillet i Parken, København, søndag den 20. september 2020. Foto: Claus Bech Vis mere FC København møder Brøndby IF i Superligaen i en kamp spillet i Parken, København, søndag den 20. september 2020. Foto: Claus Bech

Faktisk kunne den 32-årige angriber have gjort livet endnu mere surt for sin tidligere arbejdsgiver, da han få minutter efter slap fri. Men denne gang forsøgte han i stedet at finde en holdkammerat, og chancen løb ud i sandet.

Efter scoringen og den store chance fulgte en periode med Brøndby-overtag, mens FCK blev presset tilbage på banen. Mikael Uhre fik tre gange chancen foran mål, men manglede skarphed.

Han viste til gengæld sine evner som oplægger, da han fandt holdkammeraten Jesper Lindstrøm, som efter en halv time bragede udligningen i mål med et hårdt skud, som via stolpen fandt netmaskerne.

Når Wilczek ikke var i gang med en af sine mange brydedueller med Brøndbys Sigurd Rosted, lurede han på en chance mere.

FC København møder Brøndby IF i Superligaen i en kamp spillet i Parken, København, søndag den 20. september 2020. Foto: Claus Bech Vis mere FC København møder Brøndby IF i Superligaen i en kamp spillet i Parken, København, søndag den 20. september 2020. Foto: Claus Bech

Ti minutter før pausen fik han en stor en af slagsen, men Brøndby-målmand Marvin Schwäbe trak sig sejrrigt ud af duellen med angriberen.

Udsigten til det tredje uafgjorte derby i træk huede ikke FCK, som i begyndelsen af anden halvleg lagde et stort tryk mod Brøndbys mål.

Wilczek kom selv til to halvstore chancer, og også Pep Biel var tæt på, da han trak ind i banen og fik sit skudforsøg reddet af Schwäbe.

Jævnbyrdigheden fra det meste af første halvleg fortsatte dog, og der blev længere mellem chancerne.

Indskiftede Mikkel Kaufmann fik plads i feltet med et lille kvarter igen, men fik slet ikke gjort nok ved chancen. Det gjorde Uhre heller ikke, da han ramte sidenettet fem minutter før tid.

Uhre skulle dog få endnu en chance, og denne gang var han skarp. Angriberen var hurtigt over bolden efter et stolpeforsøg og skabte stor eufori i Brøndby-lejren.

/ritzau/