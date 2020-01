Brøndby har nu som målsætning at slutte i top-3 i Superligaen og kvalificere sig til europæisk fodbold.

Brøndby opjusterer sin sportslige målsætning.

Det skriver selskabet bag fodboldklubben, Brøndbyernes IF, i en fondsbørsmeddelelse.

I april 2019 skrev Brøndby i en opdateret version af sin strategi 6.4, at målsætningen var at slutte i top-6 og fra sæsonen 2021/22 kvalificere sig til europæiske kampe.

Men nu er målet, at Brøndby i sæsonerne 2019/20 til 2023/24 skal slutte i top-3 i Superligaen og sikre deltagelse i europæiske kampe.

Brøndby skriver også i meddelelsen, at klubben forventer at påbegynde sin varslede aktieemission torsdag.

Klubben forventer fortsat et underskud på mellem 75 og 79 millioner kroner for regnskabsåret 2019. I 2020 regner Brøndby med et underskud på 20-30 millioner kroner.

Det baseres blandt andet på, at de nye sportslige målsætninger indfris, og at de kommercielle indtægter øges.

Den seneste uge har været særdeles begivenhedsrig for Brøndby, som har solgt sine to mest scorende spillere i denne sæson.

Dominik Kaiser blev sendt til tyske Hannover 96 et halvt år før kontraktudløb, og siden blev topscorer Kamil Wilczek solgt til Göztepe i Tyrkiet.

Tirsdag kom det frem, at Arbejdernes Landsbank har valgt at stoppe som hovedsponsor ved årets udgang.

Onsdag gav Brøndbys hovedaktionær, Jan Bech Andersen, tilsagn om, at han frem til 30. september 2021 økonomisk vil støtte klubben "i det omfang det er nødvendigt" - dog maksimalt med 53 millioner kroner.

Både han og aktionæren Torben Bjørn Christensen er gået med til at konvertere deres respektive tilgodehavender hos klubben til aktier ved aktieemissionen.

Det fjerner en stor del af Brøndbys gæld, men det betyder samtidig, at der ikke kommer ligeså mange millioner i kassen ved den kommende aktieemission.

- Vi glæder os over, at vi i forbindelse med igangsættelsen af den annoncerede kapitaludvidelse kan meddele, at vi på forhånd har fået tilsagn, der sikrer et provenu på minimum 102,8 millioner kroner, heraf 93,2 millioner kroner relateret til konvertering af gæld, siger Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, i en kommentar torsdag.

Det oplyses også, at klubben først forventer økonomisk ligevægt i 2022.

