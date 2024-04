Der er få spillere i Superligaen, der stikker næsen lige så langt frem som Brøndbys Sean Klaiber.

Den hollandske wingback er ikke bleg for at provokere sine modstandere, gå til stålet og også tage sine omgange i den mentale boksering – og dét fik FCK'erne at mærke, da Brøndby mandag kiggede forbi Parken til den første guldduel i slutspillet, som Klaiber afgjorde og fejrede foran rivalernes fans.

Blandt andet var Klaiber i flere ophedede diskussioner og dueller med FCK-stjernen Elias Achouri, som han efter opgøret langede ud efter, da B.T. spurgte til de mange bataljer med FCK'erne.

»Han får sine frispark for nemt. Det er min holdning. De sparker mig mange gange, og jeg bliver stående og falder ikke. Jeg bliver på fødderne.«

»De falder hele tiden. De er hele tiden på jorden, og de får jo frisparkene, så det hjælper dem. Men i min optik får de dem for nemt.«

Er det unfair?

»Jeg giver dem jo også noget og går også lidt over stregen. Men sådan er de kampe her – det er ham eller mig,« siger Klaiber og understreger om Achouri, som burde være smidt ud for at sparke ud efter Brøndbys Jordi Vanlerberghe:

»Han falder 100 procent for nemt. Det er irriterende, og så synes jeg også, at han skulle have haft et rødt kort. Det var dumt lavet.«

Men Achouri – der i øvrigt blev taget ud af Jacob Neestrup kort efter dén aktion – var ikke den eneste i hvid trøje, der fik med Klaiber at bestille i Parken.

Der var ikke gået mange minutter af 2-1-dramaet, før FCKs Rasmus Falk brokkede sig over Klaiber til dagens dommer.

Og dét var mere end overlagt, afslørede Klaiber, da B.T. spurgte ind til hans gentagne diskussioner med Falk i kampen.

»Han er en god spiller. Man er nødt til at få ham ud af rytme, for han kan afgøre kampe, og den måde han fordeler spillet på er virkelig skarp.«

»Så jeg skal lidt ind i hovedet og få rytmen ud af ham, for han spiller virkelig godt fremad. Så al respekt til ham,« fortalte Klaiber om Falk, der stod en meters penge væk og kortfattet og diplomatisk sagde om Brøndby-spilleren, der er blevet en fandarling på vestegnen:

»Det er en del af et derby.«

Brøndby-træner Jesper Sørensen er særdeles glad for at have en type som Klaiber.

»Det betyder noget, når man står herinde i fjendtlige omgivelser med, ja, jeg ved ikke, hvor mange tusinde tilskuere, der er imod en, at man ikke er bange for at komme ind og prøve at få overtaget mentalt. Det betyder noget,« siger Sørensen og jubler over Klaibers betydning for Brøndby siden ankomsten i sommer.

Han er noteret for tre kasser, og 2-1-målet mod FCK sendte Brøndby på førstepladsen, hvor der er to point ned til FC Midtjylland og fem til FC København.

