Brøndby-backen Kevin Mensah langede efter søndagens bitre 1-2-nederlag til FC København i Parken kraftigt ud efter kampens dommer, Mads-Kristoffer Kristoffersen.

30-årige Mensah mente, at dommeren kraftigt havde favoriseret hjemmeholdet.

»Vi får ingenting (af dommeren, red.)! Jeg føler, at vi får 25 gule kort, og vi får nærmest ikke et frispark i kampen,« lød det fra Kevin Mensah til TV3 Sport.

»Det kan godt lyde lidt bittert, men vi får jo ingenting. Det er vanvittigt.«

Brøndbys store offensive omdrejningspunkt Jesper Lindstrøm blev i løbet af kampen præsenteret for et direkte rødt kort. Men det var ifølge Mensah en af de få kendelser, hvor Mads-Kristoffer Kristoffersen så korrekt.

»Den kan vi godt snakke om som værende fair. Men der er bare små episoder, som ikke falder vores vej. Og vi får ikke det, som vi skal have. Og der føler jeg, at FCK får alt.«

»Det er en fornemmelse af, at vi ingenting får.«

Med nederlaget i Parken missede Brøndby en gylden mulighed for at placere sig på Superligaens førsteplads med to runder igen. Nu er de blågule to point efter FC Midtjylland, der dog skal en tur til Parken i den kommende uge. Brøndby møder AGF ude og FC Nordsjælland hjemme i holdets to sidste kampe.