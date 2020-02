Når Brøndby IF indleder forårssæsonen søndag aften i Odense mod OB, bliver det uden stjernetrioen Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar, der har søgt nye græsgange hen over vinterpausen.

Og Brøndby kunne have været endnu en profil fattigere. Der har nemlig været et konkret tilbud til Anthony Jung, men den 28-årige forsvarsspiller har valgt at blive på Vestegnen.

Anthony Jung fortæller til B.T., at flere klubber fra hjemlandet har været ude med snøren:

»Der har været nogle tyske klubber, som har henvendt sig. Specielt Bochum var meget konkrete, mens der ligeledes var lidt fra Hannover 96. Derudover har der været de sædvanlige rygter, som jeg ikke har forholdt mig til.«

28-årige Anthony Jung. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 28-årige Anthony Jung. Foto: Mads Claus Rasmussen

Anthony Jung havde muligheden for et skifte væk fra Brøndby, men han har det godt i klubben og tager derfor minimum en tørn mere i den blå-gule trøje:

»Jeg kan ikke klage over noget her. Jeg spiller, jeg føler mig velkommen, og spillerne stoler på mig. Jeg føler lidt, at de har brug for mig, og jeg har brug for dem.«

Den 28-årige tysker tilføjer, at hans agent har arbejdet hårdt for gøre ham interessant i løbet af vinteren, men det skyldes ikke, at han har insisteret på at ville væk. Det er bare en naturlig proces, når andre klubber viser interesse, forklarer forsvarsspilleren.

Selvom Anthony Jung er glad på Vestegnen, lægger han ikke skjul på, at han skal videre på et tidspunkt:

»Jeg ser mig selv spille i Tyskland i løbet af de kommende år, men hvornår det helt præcist bliver, ved jeg ikke. Lige nu er jeg her, og det er jeg glad for.«

Dominik Kaiser og Hany Mukthar var to tysktalende venner for Anthony Jung i Brøndby-truppen, og deres afgang finder han lidt trist:

»Selvfølgelig er det ærgerligt, at de ikke er her mere. Det var to gode venner, men det har ingen indflydelse på min egen situation i Brøndby.«

Forsvarsspilleren erkender, at efterårssæsonen var en blandet oplevelse, fordi hans personlige niveau svingede for meget. Men han synes selv, at formen er rigtig god lige nu, og han glæder sig derfor til forårssæsonen.

Anthony Jung erkender, at niveauet var svingende i efteråret. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anthony Jung erkender, at niveauet var svingende i efteråret. Foto: Liselotte Sabroe

I efteråret varierede Brøndby-cheftræner Niels Frederiksen med at bruge formationerne 4-4-2 og 3-5-2. I træningskampene frem mod premieren i Odense har 3-5-2 været den mest brugte, og det har betydning for Anthony Jung.

Det meste af sin Brøndby-tid har tyskeren optrådt som venstre back, men det regner han ikke med er tilfældet i foråret:

»Jeg skal spille en mere central rolle i den nye sæson. Det er en ny plads for mig, og det er en udfordring, som jeg glæder mig til,« siger han.

28-årige Anthony Jung har været en del af Brøndby-holdet siden sommeren 2017, hvor han kom til fra tyske Leipzig.