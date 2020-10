Det gik vildt for sig på Brøndby Stadion, da hjemmeholdet smed en solid føring over styr - både på og uden for banen.

FC Midtjylland fightede sig i anden halvleg tilbage til 2-2 efter at Brøndby havde været foran 2-0. Og det så svært ud, da Sigurd Rosted modtog sit andet gule kort med ti minutter tilbage af kampen, hvilket fik følger for resultatet - og en glasdør.

Brøndbys norske forsvarsfighter var rasende på dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt over det andet gule kort, han modtog. Og det gik i sidste ende ud over en glasdør.

I frustration smadrede Rosted simpelthen ruden i glasdøren i spillertunnellen ved tilsyneladende at hamre sin hånd ind i den, da han gik forbi den på vej ned i omklædningsrummet efter det røde kort. Se billedet af den smadrede rude herunder:

På tv-billederne kunne man se den smadrede glasdør, kort efter at Rosted var gået forbi og havde forårsaget, at den blev knust.

Efterfølgende kunne Rosted nogle minutter senere ses stå i spillertunnellen med en slags bandage om håndleddet, som han tilsyneladende måtte have slået eller skåret i forbindelse med, at han smadrede ruden.

Og det blev værre endnu for Sigurd Rosted og Brøndby, som i overtiden lukkede endnu et mål ind. 3-2 sluttede kampen dermed for FC Midtjylland, som leverede et vildt comeback i den topdramatiske topkamp.

»Jeg fortryder det ikke. Det var frustration, og så ender det sådan,« siger Sigurd Rosted til Canal 9 efter kampen, hvor han fortsat var vred på dommeren.