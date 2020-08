Fodboldklubben Brøndby IF kommer ud af første halvår med et underskud på 11,9 millioner kroner før skat, meddeler klubben torsdag.

Selvom det er røde tal, så er det en markant forbedring i forhold til resultatet fra samme periode sidste år, hvor underskuddet lød på 41,7 millioner kroner.

Klubben oplyser, at de ligesom alle andre har været hårdt ramt af coronakrisen, der blandt andet har betydet, at der har været lukket for tilskuere på stadion.

Underskuddet er dog stadig blevet nedbragt markant, og det skyldes blandt andet lavere lønomkostninger og slag af spillere.

Spillere, der har været i den tunge ende af lønskalaen. Brøndby har sagt farvel til Kamil Wilczek, Hany Mukhtar og Dominik Kaiser, der alle er blevet solgt og har givet en milliongevinst. Samtidig er der ikke blevet købt vildt og dyrt ind. I stedet er de primært blevet erstattet af spillere, der er hentet i Brøndbys talentafdeling.

»Vi har taget en række strategiske greb i første halvår, så vi dels ikke kommer til at stå i en situation, som den vi stod i sidste år med et alt for stort underskud, men også fordi vi tror på, at det sportsligt er den helt rigtige vej at gå for Brøndby IF,« siger klubbens fodbolddirektør, Carsten V. Jensen og fortsætter:

»At vi bruger færre lønkroner og flere spillere, der har været igennem Brøndby Masterclass, betyder ikke, vi er mindre ambitiøse. Tværtimod, så jagter vi til enhver tid fremgang og ser fortsat os selv som en top tre klub i 3F Superligaen. Vi har en klar og tydelig sportslig plan, som vi følger, og den viger vi ikke fra.«

Det fremgår også af regnskabet, at Brøndby har modtaget 22,5 millioner kroner fra statens hjælpepakker under coronanedlukningen.

I den seneste sæson af Superligaen sluttede Brøndby IF på fjerdepladsen efter FC Midtjylland, FC København og AGF.