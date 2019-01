Brøndby fortæller, at de sportslige hensyn er vigtigst, når de skal på træningslejr. Ikke de politiske.

Men det kan ændre sig; Brøndby vil nu evaluere fremtidige ture med klubbens fans, som i høj grad har kritiseret klubbens destinationsvalg.

Klubben rejser 19. januar på træningslejr i Dubai, som ligger i De Forenede Arabiske Emirater.

Landet bliver kritiseret for deres brud på diverse menneskerettigheder af blandt andet Human Rights Watch.

Christian J. Schultz, kommunikationschef i Brøndby, fortæller, at turen i år ikke bliver ændret. Men når træningslejren er slut, sætter de sig ned og taler med fangrupperne med henblik på fremtidige ture.

Konkret er klubben i dialog med Brøndby Supporters Trust - en fangruppe, som også har én plads i bestyrelsen i klubben. Fangruppen har desuden bedt ledelsen om at tage turen til Dubai til genovervejelse.

»Vi vælger udelukkende træningslejr på baggrund af sportslige hensyn,« siger Schultz blandt andet til spørgsmålet om, hvordan man retfærdiggør at lægge sine penge i et land, der bryder med menneskerettighederne. Christian J. Schultz fortæller, at de ikke ønsker at blande politik og sport.

Men det gør man vel naturligt, når I lægger jeres penge i landets pengekiste?

»Sådan synes jeg ikke, man kan se på det. Man kunne have valgt andre lande, men kritikken fra flere sider og fans gør naturligvis et stort indtryk på os,« siger Christian J. Schultz og uddyber:

»Vi er en fodboldklub, og vi har aldrig blandet politik og sport, og det gør vi heller ikke i denne sammenhæng. Men det er det, vi skal evaluere på.«

Christian J. Schultz mener, at debatten om træningslejren er relevant. Til spørgsmål om, hvorfor Brøndby kan tage standpunkt, når det drejer sig om at være imod racisme eller homofobiske ytringer og ikke tage et standpunkt til menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater, siger han:

»Der er forskellige vurderinger i alt. Vi deltager i rigtig mange kampagner og laver meget CSR-arbejde (virksomhedsanvarlige tiltag, red) med danske organisationer, hospitaler og lignende, og vi deltager i UEFA's og DBU's kampagner. At vi så tager til Dubai på træningslejren - Kongehuset har lige været dernede, danske virksomheder opererer dernede, danske turister rejser derned i et væld, og der er ingen officielle anbefalinger, der siger, man skal fraholde sig til at tage derned, og det læner vi os opad. Men jeg forstår kritikken, og det er noget, vi diskuterer internt,« siger han.

Jeg har svært ved at forstå, hvornår I så tager en principiel debat eller ej: Når det er imod racisme og homofobi, så støtter man det, men når man ser på De Forenede Arabiske Emirater, tager man ikke stilling. Det er for mig lidt svært at se, hvordan I vurderer det...

»Jeg synes, det er at blande pærer og æbler. Der er jo efterhånden kun ganske få lande i verden, der er helt rene og uskyldige.«

Men der er vel forskel på helt ren og meget uren...

»Ja, og det er der, vi ikke blander politik og sport i vores valg af eksempelvis en træningslejr. Det er udelukkende sportslige hensyn, vi har kigget på,« siger han.

FC København og FC Midtjylland tager ligeledes til Dubai i år. FC København meldte dog lørdag ud, at de ikke vil tage til Dubai fremover som følge af kritikken.

Norske Rosenborg og svenske Malmö har tidligere droppet ture til Dubai som følge af kritik fra fangrupperinger.

Det er ikke første gang, at Brøndby tager til Dubai. Christian J. Schultz fortæller desuden, at årets tur skulle have været til Portugal, men den tur blev aflyst i sidste øjeblik, og derfor gik de tilbage til at være i Dubai.