John 'Faxe' Jensen bliver hyldet på en helt særlig måde i fredagens superligakamp mellem Brøndby og AGF.

For når de blå-gule går på banen mod David Nielsens tropper, er det ikke klubbens helt normale trøje, spillerne vil være ifør. I stedet er der tale om en helt særlig af slagsen, der hylder en sand Brøndby-legende: John 'Faxe' Jensen.

John 'Faxe' Jensen nåede at spille hele 376 for Brøndby, og han var med til at sikre holdet otte danske mesterskaber med de blå-gule.

Det er ikke den første hyldest-trøje, der er blevet lavet. For Faxe-trøjen er en del af Hummels Share Legens-kampagne, der også involverer en anden Brøndby-legende, nemlig Kim Vilfort. Han blev hyldet sidste år. Hummel er sponsor for Brøndby og er stolt over samarbejdet og den kommende spillertrøje.

»Det er en stor ting for os at være med til at hylde en så stor personlighed som John ”Faxe” Jensen. Brøndby IF er en klub, der har fostret så utroligt mange legendariske spillere gennem årene, men der er alligevel nogle enkelte, der skiller sig ud. Én af dem er uden tvivl ”Faxe”. Hans meritter taler for sig selv, og når han så samtidig har et stort blå-gult hjerte, så var valget helt naturligt. Vi glæder os til at fejre en af de største danske fodboldlegender sammen med Brøndbys fantastiske fans,« siger marketing manager i hummel, Morten Lund.

John 'Faxe' Jensen er nærmest født ind i Brøndby. Hans far var involveret i klubben, og 'Faxe' startede selv sin seniorkarriere i gul og blå i 1983. Han var i klubben i fem år - indtil 1988 - og siden spillede han i både Hamburger SV og Arsenal.

Han spillede sidst i Brøndby fra 1996 til 1999, inden han sluttede karrieren i Herfølge BK i 2001.

I 2002 blev han assistenttræner for Brøndby under Michael Laudrup, hvor det i 2005 blev til et dansk mesterskab.

Brøndbylogoet med en hyldest til John 'Faxe' Jensen. Vis mere Brøndbylogoet med en hyldest til John 'Faxe' Jensen.

Derfor har 'Faxe' altså været med i ni ud af ti danske mesterskaber og Thomas Skov Petersen, marketingschef i Brøndby, tøver derfor ikke med at kalde ham en legende i klubben.

»I Brøndby IF er mange af klubbens legender fortsat en del af fællesskabet på Vestegnen, og vi vil rigtig gerne hylde dem, der har haft stor betydning for klubbens succesfulde udvikling. En af de største af slagsen er uden tvivl John ”Faxe” Jensen, og vi er glade for at vi sammen med hummel har muligheden for at hylde John med en særlig spillertrøje, som fører minderne tilbage til hans storhedstid i klubben« siger marketingchef i Brøndby IF, Thomas Skov Petersen.

Når kampen mellem Brøndby og AGF er fløjtet af, vil spillernes kamp-bårne trøjer bliver sat til salg på en auktion.

Her vil det indtjente beløb vil blive doneret til Danske Hospitalsklovne efter eget ønske fra John 'Faxe' Jensen.

Den særlige Brøndby-trøje. Vis mere Den særlige Brøndby-trøje.