I Brøndby vurderer man ikke, at klubben er langt fra at kunne opfylde målsætningen om top-3 i næste sæson.

Med et point onsdag aften mod de danske mestre, FC Midtjylland, er Brøndby ni point fra sæsonens målsætning om at ende i top-3 i Superligaen med en kamp igen.

Tredjepladsen FC København kan med en sejr i sin næstsidste sæsonkamp torsdag aften udbygge Brøndbys afstand til top-3 til 11 point.

Men selv om man i denne sæson har glippet sin målsætning med ganske stor afstand, så tror Brøndby-lejren på, at klubben har forudsætningerne for, at målsætningen kan nås i den kommende sæson.

Brøndby-backen Kevin Mensah mener, at Brøndby altid vil være et hold, der skal være i top-3.

- Vi kommer ikke på noget tidspunkt til at sige, vi ikke spiller med i toppen. Det hører med til klubben og holdets ambitioner, siger Mensah.

AGF har i mesterskabsspillet været en hård konkurrent i kampen om top-3, men i Brøndby-lejren skræmmes man ikke af aarhusianernes flotte sæson.

- Vi har ikke nået målet denne sæson, så vi har noget at arbejde videre med. Der er flere hold end AGF, der også byder sig til, og det er fedt for ligaen. Men det gør, at vi skal tage vores næste skridt, siger Mensah.

- Sæsonen har givet os et afsæt, som kan og skal gøre os bedre, fordi det er målsætningen at nå i top-3, og den store mængde spilletid til unge spillere i denne sæson skal være med til at få det bygget op igen.

Ifølge Brøndby-træner Niels Frederiksen kræver en top-3-placering mere stabilitet, og det tror han på, at hans unge hold får med tiden.

- Der er ikke nogen, som skal fortælle mig, at vi er langt fra at være et top-3-hold. Det, vi mangler, er noget stabilitet for at kunne følge med over en hel sæson, for vi har bestemt muligheder, når vi møder de andre tophold, siger Brøndby-træneren.

- Jeg tror sagtens, vi kan få den ekstra stabilitet til næste år. Vi er et ungt hold, og tiden arbejder med os og gør os bedre og bedre.

- Vi har været oppe imod et stærkt hold som AGF, der virkelig har gjort det fremragende, og som vi ikke har kunnet følge med. Men det betyder ikke, at det ikke er muligt at følge med næste år.

