Brøndby-koryfæerne Daniel Agger og Thomas Kahlenberg vender tilbage til Brøndby. I hvert fald for en kort stund.

De to tidligere spillere har nemlig taget initiativ til en velgørenhedskamp under titlen 'Fodbold mod corona', der skal spilles på Brøndby Stadion til gavn for både klubben og kampen mod corona.

Dermed er der udsigt til et gensyn med flere af Superligaens tidligere stjerner og profiler, når de tørner sammen i en kamp mellem Brøndby IF Legends ​på den ene side og Superliga Allstars på den anden.

»Der bliver nok noget rust, der skal bankes af hos flere af spillerne, men det vigtigste er, at publikum får en speciel oplevelse og en tur ned ad mindernes allé,« siger Daniel Agger til Brøndbys hjemmeside.

Pressemøde om charityevent Fodbold mod corona i Brøndby, tirsdag den 26. maj 2020. Initiativtagere er Thomas Kahlenberg og Daniel Agger. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Pressemøde om charityevent Fodbold mod corona i Brøndby, tirsdag den 26. maj 2020. Initiativtagere er Thomas Kahlenberg og Daniel Agger. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Flere prominente navne har allerede sagt ja til at spille velgørenhedskampen.

På Brøndbys hold stiller navne som Ebbe Sand, Johan Elmander, Kim Daugaard, Dan Anton Johansen og Kim Vilfort op.

De skal op mod spillere som Lars Høgh, Michael Gravgaard, Lars Jacobsen, Jesper Grønkjær, Thomas Helveg og Stig Tøfting med Troels Bech i spidsen som træner for Superliga Allstars-holdet.

Kampen bliver spillet både til gavn for Brøndby og for velgørenhed. En del af overskuddet fra kampen vil gå til Læger Uden Grænser, der er i øjeblikket er stærkt involveret i kampen mod corona.

De to hold Disse spillere har indtil videre sagt ja til at spille velgørenhedskampen: Brøndby IF Legends: Mogens Krogh, Auri Skarbalius, John Faxe Jensen, Kim Vilfort, Dan Anton Johansen, Søren Colding, Daniel Agger, Kim Daugaard, Thomas Kahlenberg, Martin Retov, Ebbe Sand, Peter Graulund, Ruben Bagger og Johan Elmander. Superliga Allstars:

Lars Høgh, Karim Zaza, Lars Jacobsen, Thomas Helveg, Michael Gravgaard, Steven Lustü, Martin Albrechtsen, Niclas Jensen, Nicolai Stokholm, Stig Tøfting, Niki Zimling, Martin Jørgensen, Jesper Grønkjær, Bo Henriksen og Steffen Højer.

Initiativet til kampen vækker begejstring på gangene ude i Brøndby.

»Da spillerne henvendte sig til os med forslaget om at arrangere denne velgørenhedskamp, blev vi meget taknemmelige for, at de tænker på os i denne tid, hvor alle oplever effekterne af krisen helt tæt,« lyder det fra Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, der selv fik coronaen meget tæt ind på livet, da han måtte gå i 14 dages karantæne efter mistanke om smitte med coronavirus.

Det bliver den tidligere danske top-dommer Claus Bo Larsen, der skal passe fløjten, og nye spillere vil de kommende uger blive tilføjet de to mandskaber.

Spilletidspunktet for kampen kendes endnu ikke. Kampen forventes at blive spillet, så snart myndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at tillade større forsamlinger i forbindelse med sportsbegivenheder. Billetterne bliver sat til salg allerede nu.