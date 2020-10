Den tidligere Brøndby-profil Johan Elmander er netop blevet en del af trænerstaben hos svenske Örgryte, men det er ikke det eneste job, han bestrider.

For samtidig med han skal hjælpe til hos sin tidligere klub, har han også gang i flere projekter.

Han er allerede godt i gang med sin træneruddannelse og har også været rådgiver for tyrkiske Galatasaray, som han har spillet for.

Det er dog ikke kun hans fodboldevner, der er bud efter.

Det er også svenskerens udseende som model for flere firmaer.

»Jeg har arbejdet meget med The Perfect World Foundation, som er en organisation fra Gøteborg, der arbejder dedikeret med dyr og naturproblemer. Og så har jeg også modeljob løbende. Det er meget sjovt, og der kommer noget hele tiden. Jeg trives rigtig godt med det,« afslører Elmander over for svenske Expressen.

Johan Elmander spillede første gang i Superligaen fra 2004 til 2006 for Brøndby med massiv succes. Her blev det til både et dansk mesterskab og en dansk pokaltitel, inden han drog videre til Toulouse, Bolton, Galatasaray og Norwich.



I 2014 blev han hentet tilbage til Brøndby, men det andet ophold på Vestegnen blev en fiasko.



Elmander stoppede karrieren i 2017 efter et kort comeback hos Örgryte, som han nu igen er en del af.

Han har 85 svenske landskampe på cv'et.