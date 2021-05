Nanna Christiansen skabte forløsning med 2-1-mål mod Fortuna Hjørring, der holder Brøndby i live i guldkampen.

Fodboldkvinderne fra Brøndby fastholder presset på HK Køge i landets bedste række.

På et sent sejrsmål lykkedes det søndag Brøndby at vinde den svære udekamp mod Fortuna Hjørring med 2-1.

Med fire minutter tilbage af opgøret slog Nanna Christiansen til og scorede det afgørende mål, efter at gæsterne havde haft de regerende mestre under stort pres i det meste af anden halvleg.

Fortuna Hjørring havde bragt sig foran efter 35 minutter, da Sofie Lundgaard gjorde det til 1-0 for værterne.

Efter pausen svarede Brøndby igen, da Caroline Pleidrup efter godt fem minutter blev noteret for udligningen.

Trods et stort chanceovertag havde Brøndby svært ved at få prikket bolden i mål, inden Nanna Christiansen sørgede for forløsningen.

Med sejren har Brøndby 24 point - et mere end HB Køge, der senere søndag møder FC Thy-Thisted Q på udebane. Ender det med en sejr vil Køge have et forspring på to point med tre runder tilbage.

Guldet kan potentielt bliver fordelt i sidste spillerunde, hvor Brøndby skal på besøg i Køge.

/ritzau/