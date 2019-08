Saba eller Sabbi?

Det er det spørgsmål, som Brøndby - ifølge B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast, Transfervinduet - i disse dage summer over.

For vestegnsklubben er nemlig lune på både Randers FC's Saba Lobjanidze og Hobros Emmanuel Sabbi. Og lige nu peger det ifølge Transfervinduets oplysninger mest i Sabbis retning. LYT TIL HELE UDSENDELSEN NEDERST I ARTIKLEN.

B.T. har tidligere fortalt, at Brøndby har lagt et bud på Emmanuel Sabbi. Dette var dog alt for lavt til, at det kunne friste Hobro, der angiveligt kræver én million euro for den amerikanske kantraket.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Brøndby har - ifølge Transfervinduets panel - ikke lyst til at lægge det beløb for Sabbi. Men i stedet arbejder vestegnsklubben på en anden løsning.

Angiveligt pønser Brøndby på at lade Kasper Fisker indgå som en del af handlen. Den løsning er Hobro positivt indstillet over for.

Men Kasper Fisker, der har en fortid i Hobro, skulle umiddelbart ikke selv være så tændt på at skifte væk fra Brøndby. Men med blot ét år tilbage af sin kontrakt kan han måske overtales, lyder det fra panelet i Transfervinduet.

'Transfervinduet' er B.T.'s ugentlige fodboldpodcast, der kommer ind under huden på det danske – og til tider udenlandske – transfermarked. Her dyrkes de reelle transferer, transferrygterne og ikke mindst al transfer-sladderen.

Fokus er på Superligaen og danskerne i udlandet, og der afsløres masser af detaljer fra de store transferer.

Og hvis du har et saftigt transferrygte, så post det på Twitter eller Facebook med #andellerej, så undersøger panelet sagen, ringer til de relevante og drøfter det i podcasten.