Brøndby IF's første formand, Jørgen Lundø, er gået bort i en alder af 101 år søndag.

Det melder Brøndby IF på deres hjemmeside.

Jørgen Lundø startede sit engagement i klubben allerede tilbage i 1950erne, da han var ungdomsformand i Brøndbyvester IF.

Anlæggelsen af Brøndby Stadion blev startskuddet til et samarbejde mellem Brøndbyøster IF og Brøndbyvester IF, der senere samlede sig under navnet Brøndby IF i 1964, hvor Jørgen Lundø blev valgt til klubbens første formand.

Efterfølgende er han blevet udnævnt til æresmedlem af Brøndby IF.

Ved Jørgen Lundøs 100 års fødselsdag tilbage i 2019, valgte klubben at hylde ham på ny.

Han blev inviteret til en kamp på Brøndby Stadion og modtog klapsalver fra klubbens fans for hans store indsats for klubben.

'Æret været hans minde,' står der slutteligt i Brøndbys hyldest til klubikonet på deres hjemmeside.