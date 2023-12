Superligaklubben Brøndby meddeler søndag, at en medarbejder fra klubbens salgsafdeling er åfgået ved døden ved en tragisk ulykke.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Det er med stor sorg, at Brøndby IF må meddele, at vi her til morgen er blevet meddelt, at Kim Frandsen fra vores salgsafdeling er afgået ved døden ved en tragisk ulykke.«

»Alle i Brøndby IF er meget berørte af Kims pludselige og tragiske bortgang, og alle vores tanker går i denne svære stund til Kims hustru og deres to små børn.«

»Æret været hans minde,« skriver klubben.

Brøndby spiller søndag hjemme mod AGF i pokalkvartfinalen.

Her vil Kim Frandsen blive mindet først med 30 sekunders stilhed og så 30 sekunders klapsalver.

Klubbens spillere vil samtidig bære sørgebind.