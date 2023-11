Lørdag eftermiddag har Brøndby IF delt en særdeles trist nyhed.

Klubbens sikkerhedschef, Mickel Lauritsen, er gået bort, skriver klubben på sine sociale medier og hjemmeside.

'Det er med stor sorg, at Brøndby IF må meddele, at vores sikkerhedschef Mickel Lauritsen tidligere i dag er afgået ved døden.'

'Alle i Brøndby IF er dybt berørte over Mickels pludselige og alt for tidlige bortgang, og alle vores tanker går i denne svære stund til Mickels familie. Æret være hans minde,' skriver klubben.

Mickel Lauritsen startede som sikkerhedschef i Brøndby i 2013, inden han drog til Liverpool i 2017, hvor han fik job som stadionmanager.

Året efter vendte han dog tilbage til Vestegnen – igen i jobbet som sikkerhedschef.