Brøndby mister Ahron Thode som fysisk træner og har i stedet hentet Anders Storskov ind som konsulent.

Anders Storskov, der tidligere har været fysisk træner i FC København i mange år, skifter nu til et job i Brøndby.

Efter et årti siger Brøndby samtidig farvel til Ahron Thode som fysisk træner.

Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen forklarer nærmere om ansættelsen af Storskov på klubbens hjemmeside.

- Da Ahron flytter i april, så tilknytter vi nu Anders Storskov som konsulent for vores fysiske træning frem til og med udgangen af indeværende sæson.

- Vi er glade for at få tilknyttet Anders, da han har over tyve års erfaring fra øverste niveau i dansk fodbold og kan fortsætte Ahrons stærke arbejde for resten af sæsonen, siger Carsten V. Jensen.

Anders Storskov blev sidste sommer fyret i FCK efter 20 år i klubben. Han kom til FCK i 2000 og var siden med til at vinde 12 danske mesterskaber.

Tidligere i karrieren har Carsten V. Jensen været sportsdirektør i FCK og kender derfor Storskov indgående.

Ahron Thode vender nu tilbage til USA, og Carsten V. Jensen takker for samarbejdet.

- Det er en fantastisk mulighed for Ahron, og vi ønsker ham alt det bedste og takker ham for hans utrættelige indsats for klubben.

- Ahron rejser til USA i april, hvor han påbegynder sin nye rolle, og han har derfor sidste dag i klubben ved udgangen af marts, siger Carsten V. Jensen.

Ahron Thode ser tilbage på en spændende tid i Danmark og specifikt Brøndby, som han ikke kun betragter som et arbejde.

- Det har været en livsstil for mig, og samhørigheden i klubben er noget unikt. Min familie og jeg har fået en mulighed for at vende hjem til min hjemby i USA til et spændende job.

- Den oplevelse vil vi gerne forfølge, selv om det har været en utrolig svær beslutning og meget hårdt at sige farvel til klubben, siger Ahron Thode.

/ritzau/