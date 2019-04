Den homofobiske sang, der blev sunget mod Viktor Fischer, er blevet sunget i årtier, påpeger Brøndby.

Sådan lyder det fra Brøndby IF, efter at klubben fredag blev idømt en bødestraf på 25.000 kroner i en sag om homofobi.

Kort efter mandagens superligakamp ude mod FC Nordsjælland sang en gruppe Brøndby-fans en homofobiske sang om Viktor Fischer, der ifølge kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans lød, "Viktor Fischer han er gay allez allez".

Søndag var Fischer genstand for en lignende sang, da hans klub, FC København, mødte OB.

Brøndby har i sin redegørelse lagt vægt på, at sangen er et levn fra fortiden.

- Den pågældende sang og lignende sange er et historisk levn, som i årtier har levet på tribunerne i dansk fodbold og til det danske landsholds kampe i ind- og udland.

- Denne slags sange er blevet sunget igennem de sidste årtier på de danske stadioner, uden at det har vakt genlyd i fanmiljøet, i medierne eller blandt politikere, lyder det blandt andet i Brøndbys redegørelse.

Brøndby var hurtig til at tage afstand fra episoden mandag aften, og klubben oplyser, at den arbejder forebyggende for at komme problemet til livs.

- Brøndby IF vil fortsætte dialogen med sine fans om inkluderende og rummelig adfærd samt opfordre til, at alle aktører i dansk fodbold og andre idrætsgrene gør det samme, så den positive fankultur i fællesskab kan fremmes.

Brøndbys direktør, Jesper Jørgensen, henviser til klubbens kommunikationsafdeling for en reaktion på fredagens dom, men denne oplyser, at der ikke vil falde nogen kommentarer fra klubben om dommen.

/ritzau/