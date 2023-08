Mateusz Kowalczyk er ny mand i Brøndby IF.

Det skriver vestegnsklubben på sin hjemmeside.

Den 19-årige polske midtbanespiller, der skifter fra LKS Lodz, har fået en fireårig kontrakt i Brøndby.

»Først og fremmest er jeg virkelig glad for at være kommet til Brøndby IF. Det er en stor klub med stolte traditioner og med fantastiske fans, som jeg glæder mig rigtig meget til at møde,« siger han.

»Jeg ser mit skifte til Brøndby IF som et rigtig stort skridt i min karriere, og jeg kommer til en klub med store ambitioner, og som vil spille med i toppen af dansk fodbold, og det tiltaler mig rigtig meget.«

Også fodbolddirektør Carsten V. Jensen glæder sig over klubbens nye signing.

»Vi har fulgt Mateusz’s udvikling og ser et stort potentiale, som allerede har betydet masser af seniorminutter på trods hans unge alder.«

»Mateusz har denne sommer været en eftertragtet spiller for større klubber i og udenfor Polen, og vi er derfor glade for, at han har valgt at komme til Brøndby IF.«

Kowalczyk har spillet seks landskampe for det polske U19-landshold, og var blandt andet med ved U19 EM denne sommer.

I LKS Lodz nåede han 39 kampe med syv mål og fire assists til følge.

Polakken får nummer 20 i Brøndby og har første træningsdag med sin nye klub onsdag.