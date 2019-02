Sikke et comeback.

For første gang siden han i maj i fjor mod AaB blev alvorligt knæskadet, var Kevin Mensah i Brøndbys startopstilling. Og det tør nok siges, at den 27-årige dansk-ghaneser kvitterede for cheftræner Martin Retovs tillid. Således scorede han til 1-0, da Vendsyssel FF blev besejret 2-0 i pokalkvartfinalen.

»Det var både dejligt at være tilbage og at få sat et personligt aftryk på kampen,« sagde Kevin Mensah til B.T.s udsendte.

Normalt plejer Kevin Mensah at spille i angrebet, men i torsdag aftens kamp var han placeret som højre back.

»Rent faktisk passede det mig udmærket. På denne position kunne jeg være mere i boldkontakt end tilfældet er, når man er angriber,« sagde Kevin Mensah, der blev rost til skyerne af Martin Retov.

»Mensah er en fantastisk fodboldspiller. Han er både stærk, hurtig og pågående. At han nu er omskolet til højre back er en 'opfindelse', vi et stykke tid har gået og arbejdet på,« sagde Martin Retov.

Det var anden kamp han efter sidste uges fyring af Alexander Zorniger, at Martin Retov stod i spidsen for Brøndbys førstehold.

»Jeg er meget tilfreds med min start, og at vi i de første to kampe står med to sejre. Nu har vi kvalificeret os til pokalsemifinalen i april, så frem mod denne har vi fuld fokus på Superligaen,« sagde Martin Retov.

Han kaldte sejren over Vendsyssel FF for fortjent.

»Der er stadig ting, hvor vi kan forbedre os. Eksempelvis vil vi gerne spille lidt mere med bolden end tilfældet er. Men alt i alt er jeg glad for den reaktion spillerne har vist ovenpå trænerskiftet. Det har ikke været nogen nem uge, og nu går vi ud og vinder to kampe mod hold, der er godt kørende. Det viser, at jeg arbejder med et hold, hvorpå der er god moral,« sagde Martin Retov.

Han kunne ikke forstå, at Vendsyssel FF i anden halvleg følte sig snydt for et straffespark.

»Jeg synes, at Ogude smider sig. Til gengæld kan det godt ligne, at der ikke er offside, da han sparken bolden ind,« sagde Martin Retov.

For første gang var Kamil Wilzcek anfører for Brøndby eftersom holdet sædvanlige, Benedikt Röcker, var placeret på bænken.

»Det er jeg stolt over, men jeg er mindst lige så glad for sejren og på den måde, hvorpå vi sikrede os den,« sagde Kamil Wilczek.