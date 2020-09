Efter en fantastisk anden halvleg vendte Brøndby 0-2 til 3-2 mod FC Nordsjælland i Superligaen.

I en vanvittigt dramatisk kamp lykkedes det Brøndby at vende 0-2 til 3-2 i overtiden mod FC Nordsjælland efter en strålende indsats i anden halvleg, hvor Brøndby tilmed brændte et straffespark.

Værterne kunne dog ikke være stolte af første halvleg, hvor man begik utallige fejl, spillede langsomt og brændte chancer, mens FCN var kynisk på sine chancer og farlige omstillinger.

I anden halvleg byttede de to hold roller, og Brøndby kom bragende ud fra pausen i et højere og mere aggressivt pres, som FCN havde svært ved at stå imod, og til allersidst fik Brøndby forløsningen, da forsvarer Sigurd Rosted blev matchvinder.

FC Nordsjællands små teknikere bragte sig overraskende foran efter et hjørnespark, da midtbanespiller Mohammed Diomande udnyttede en passiv Brøndby-opdækning og headede en videresnitning i mål til 1-0 efter 12 minutter.

Efter 31 minutter brændte Brøndbys Lasse Vigen en kæmpe chance tæt under mål, inden FCN på et af sine få etablerede angreb i kampen fik gjort det til 2-0.

Diomande lagde en forrygende aflevering i dybden til Kamal-Deen Sulemana. Den lynhurtige kantspiller sendte bolden ind foran mål, hvor erfarne Mikkel Rygaard stensikkert lagde bolden i mål til 2-0 fem minutter før pausen, som værterne blev sendt til med piben fra lægterne.

Den pause brugte Brøndby på at ændre taktisk, så man kom længere frem i presspillet, og det var et helt andet udtryk, værterne havde i anden halvleg.

Det gav pote efter tre minutter af anden halvleg, da angriber Mikael Uhre udnyttede en fejl af FCN's Ivan Mesik og siden sendte bolden ind foran mål, hvor angriber Simon Hedlund nettede til 1-2.

Brøndby fortsatte det høje pres og med stor hjælp fra lægterne pressede man FCN ned mod eget mål.

Det gav et straffespark efter 70 minutter, men forsvarer Anthony Jungs forsøg blev flot reddet.

Brøndby fortsatte dog ufortrødent, og det gav pote, da Lasse Vigen gjorde skaden god igen og flot sparkede bolden ind i det fjerneste hjørne til 2-2 med et kvarter igen.

I kampens overtid jagtede Brøndby sejren, og det lykkedes, da forsvarer Sigurd Rosted kunne bringe Brøndby Stadion i kog med et stærkt 3-2-mål.

