Fra den nye sæson er Marvin Schwäbe klar til at trække i Brøndby-trøjen.

Det har klubben offentliggjort tirsdag aften både på Twitter og på klubbens hjemmeside. Den 23-årige tysker har fået en kontrakt på tre år.

Vi siger velkommen til Marvin Schwäbe, der er vores nye nummer 1 — Brøndby IF (@BrondbyIF) 12. juni 2018

»Marvin er, som Frederik Rønnow og Lukas Hradecky var det, et stort målmandstalent, der er klar til at spille med i toppen af ligaen, og han har set, hvor store skridt man kan tage i sin udvikling som målmand i Brøndby IF,« siger Brøndbys sportsdirektør Troels Bech til klubbens hjemmeside om den nye keeper, der skifter pr. dags dato fra TSG 1899 Hoffenheim.

Dermed har klubben nu fundet en gardering for Frederik Rønnow, der skifter til Frankfurt den 1.juli efter at have været i Brøndby siden 2015.

Der Transfer von Frederik Rönnow zur Eintracht ist perfekt. Willkommen bei der #SGE, Frederik! — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 16. april 2018

»Vi har hele sæsonen vidst, at Frederik skulle videre til en større liga i dette transfervindue, så vi har haft god tid til at forberede os og gøre arbejdet om hans afløser så grundigt som muligt. Jeg er glad for, at det har været muligt at blive enig med Marvin om, at hans fremtid ligger i Brøndby IF,« siger Troels Bech.

Den nye tyske keeper ser da også frem til at skulle trække i Brøndby-trøjen. Til klubbens hjemmeside fortæller han, at den danske klub ikke er helt ukendt for ham.

»Da interessen fra Brøndby IF blev konkret, vidste jeg hurtigt, at jeg gerne ville hertil. Hany Mukhtar kender jeg fra det tyske U21-landshold, og så har jeg skrevet lidt sammen med Anthony Jung. De har talt positivt om klubben, og jeg er sikker på, jeg falder hurtigt til her,« siger Marvin Schwäbe.

For en del Brøndby-fans er tyskeren heller ikke ukendt. For der har floreret en video af ham, hvor han i eget felt laver tunnel på den modstander. Om det sker i Superligaen, ved han dog ikke.

»Det endte meget godt, men jeg er ret sikker på, at coach helst ser, jeg tager bolden væk fra presset, næste gang,« siger Marvin Schwäbe.