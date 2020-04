Brøndby IF åbner tidligt op for sæsonkortfornyelser til næste sæson, så fans kan støtte klubben i krisetid.

Fodboldklubben Brøndby står ligesom alle andre superligaklubber lige nu uden indtægter, fordi coronakrisen har suspenderet al fodbold.

Nu har klubben dog lavet et tiltag, som kan skaffe lidt penge i kassen.

Planen lige nu er stadig, at næste sæson afvikles som planlagt.

- På den baggrund har vi besluttet, at vi nu åbner for at forny sit sæsonkort til næste sæson lidt tidligere, så man både kan vise sin opbakning til klubben her og nu, og samtidig sikre sin plads på stadion i den kommende sæson, skriver klubben på sin hjemmeside.

- Hele Danmark står i en ekstraordinær situation, og som klub kan vi mærke, at opbakningen og fællesskabet til klubben fra alle dem med Brøndby IF i hjertet fortsætter med uformindsket styrke. Denne opbakning betyder rigtig meget for klubben.

Det er kun eksisterende sæsonkortholdere, som allerede nu kan sikre sin plads på Brøndby Stadion til næste sæson.

Samtidig oplyser klubben, at en del af sæsonkortsalget vil gå til den såkaldte tribunepulje, som klubben og fansene i fællesskab administrerer.

/ritzau/