Jesper Lindstrøm på 20 år og 19-årige Anis Slimane har fået deres kontrakter med superligaklubben forlænget.

Fodboldklubben Brøndby forlænger kontakterne med Jesper Lindstrøm og Anis Slimane.

Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside.

20-årige Lindstrøm får forlænget sin kontrakt med to år, så den nu løber frem til 1. juli 2023. 19-årige Slimane har fået forlænget sin kontrakt med yderligere et år, så den løber til 1. juli 2024.

- Vi har en klar ambition om, at Brøndby Masterclass skal være en stærk leverandør til superligatruppen, og som klub investerer vi mange ressourcer i vores talentudvikling, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Derfor betegner han det som et "stort skulderklap til alle trænere og ledere i Brøndby Masterclass", at der i den nuværende Brøndby-trup er ni spillere med fortid i Brøndby Masterclass.

Lindstrøm, der i Brøndby går under navnet Jobbe, fik sin seniordebut sidste sommer mod Inter Turku i Europa League-kvalifikationen. Siden er det blevet til 22 kampe og 2 mål i Superligaen.

- Jobbe har Brøndby og fodbold i blodet, og han har allerede vist flere prøver på sine evner. Som fodboldspiller stopper udviklingen aldrig, og Jobbe har siden sin overgang fra U19-spiller til senior sidste sommer allerede markeret sig i flere omgange, siger Carsten V. Jensen.

Slimane skiftede til Brøndby sidste sommer fra AB.

- Med hans stærke teknik, fysiske forudsætninger og blik for spillet har Anis på relativ kort tid vist, at han kan begå sig i 3F Superligaen.

- Det bedste, der kan ske for Anis lige nu i forhold til hans udvikling, er nogle faste rammer og kontinuitet i dagligdagen, hvorfra han kan udvikle sig som spiller.

- Man må ikke glemme, at Anis kun er 19 år, så han har naturligvis masser af tid foran sig til at blive den bedst mulige version af sig selv som spiller og menneske, og det skal blive spændende at følge den udvikling, siger Carsten V. Jensen.

/ritzau/